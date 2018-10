Kandidát na primátora Prahy Svoboda: Neustoupíme od vyřešení bydlení i parkování

Své tři priority, přes které "nejede vlak", představil Deníku kandidát ODS na pražského primátora Bohuslav Svoboda. V sobotu pozdě večer v době, když ještě nebyly známé definitivní výsledky, nevyloučil spolupráci s žádnou ze stran s výjimkou komunistů – ti se nakonec do pražského zastupitelstva stejně ani nedostali.

ODS má zatím důvod k radosti. Bohuslav Svoboda čeká netrpělivě na výsledky ve volebním štábu.Foto: DENÍK/ Jiří Janda

Z jakých svých požadavků při případném sestavování koalice nebudete ochotni slevit?

Naše priority jsou jednoznačné. Říkáme pořád, že se Praha musí odblokovat, musí se začít dělat. Tři základní věci, na kterých budeme trvat, jsou řešení pražských okruhů, řešení bydlení a řešení parkování. To jsme voličům slibovali – že s tím něco uděláme. Ne, že to definitivně vyřešíme, protože to za jedno volební období nejde. To jsou základní priority, o kterých budeme jednat při jakýchkoli koaličních úvahách.

Jaká je vaše konkrétní představa - co přesně za čtyři roky chcete mít hotové?

Co je zásadní: my musíme odblokovat výstavbu, musíme odblokovat brownfieldy. Máme v Praze zablokovanou bytovou výstavbu v úředním procesu schvalování. Praha potřebuje ročně minimálně deset tisíc bytů, lépe dvacet, a jedině, když se byty začnou stavět, začne klesat jejich cena. Zákon nabídky a poptávky bude nutně platit. Druhá věc je, že musíme znovu zahájit pokračování okruhu, kde se nevykoupil ani metr, kde se nic neposunulo. To je také zásadní věc, bez které nic dalšího nepůjde.



Čím chcete ostatní strany přesvědčit ke koaliční spolupráci? A které to budou?

My máme zájem spolupracovat s každým, kdo bude ochoten přistoupit na naši variantu toho, co Praha nutně potřebuje. Nemá smysl řešit nějaké věci, které jsou podružné, které jsou líbivé. Nejde o to, naslibovat nějaké jízdné zdarma, ale je potřeba pro Prahu něco udělat. A každá strana, která to bude ochotna, je pro nás potencionální koaliční partner

Včetně ANO?

Kompletně všichni kromě KSČM.

Jaké ústupky byste jim byli ochotni udělat?

Znovu říkám: všechno ostatní, co není podstatné pro město, je potom věcí dohadování a hlasování. Nebudu mít žádný problém s tím, když bude mít někdo jiný názor a prosadí ho, ale ty principiální věci se prostě musí odblokovat, protože jinak se Praha znovu zastaví.

A jakých svých požadavků byste se dokázali vzdát?

Záleží na tom, co budou druhé strany nabízet a prosazovat. Uvědomte si, že ony vlastně zatím žádný zásadní program neřekly. To, co ve volebních věcech zaznívalo, to byly jenom sliby, které jsou nereálné. Že zasadí milion stromů, ale jeden v Praze stojí 300 tisíc… Jestli ale budou mít návrhy, které budou pro Prahu prospěšné a nebudou brzdit to základní, tak proč ne.

Jste ochoten si představit ústupky i v případě primátorského křesla?

Samozřejmě na to můžu říct jedinou věc: všechno závisí na volebních výsledcích. Strana, která vyhrála, má na primátora nárok. Tečka.