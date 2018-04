Kandidát Luzar si přeje změnu ve vedení KSČM, šance dává Konečné

Zásadní personální změnu očekává od sjezdu KSČM, který bude příští sobotu v Nymburku, kandidát na předsedu Leo Luzar. Poslanec z Moravskoslezského kraje míní, že se neosvědčil koncept spolupráce dvou názorových proudů reprezentovaných předsedou Vojtěchem Filipem a radikálnějším Josefem Skálou, jak o něm rozhodl minulý sjezd.

"Ti lidé nebyli schopni najít cestu k sobě, nemůžeme doufat, že se to samo dá dohromady," řekl v rozhovoru s ČTK.

Ze sjezdu by podle něj měl vzejít signál, že KSČM má jasného vůdce, který bude mít odpovědnost a možnost lidi, kterým důvěřuje, pověřit úkoly. Největší šance dává europoslankyni Kateřině Konečné. Ta podle Luzara prezentuje novou tvář politiky KSČM.

"Je to mladá energická žena, prezentuje zkušenost Evropy, prezentuje zkušenost domácí politické scény. Je komunikativní, má moderní neotřelé názory vycházející z našich myšlenek, z našeho programu a nikdy neuhnula. Já to vnímám jako perspektivu pro tuto stranu," uvedl. Svoji kandidaturu ohlásil ještě dříve, než věděl, kdo další se bude o funkci ucházet.

Jak se dál rozhodne zváží poté, až uvidí písemné vize jednotlivých kandidátů a vyslechne názory delegátů. "Jestliže vidím lepšího kandidáta, vnímám ho jako větší přínos pro stranu, tak se tomu nebráním," uvedl k možnosti, že by Konečnou podpořil.

V současném vedení strany vidí Luzar disharmonii, vnímá i snahu uvnitř KSČM přijít s něčím novým a hledat nové cesty. "Náš volební program nebyl úplně špatný, problém asi nastal, že občan přestal ten program vnímat, protože ho říkali lidé, kteří ho říkají neustále," uvedl ke slabému výsledku komunistů v loňských sněmovních volbách. Nové tváře by před komunálními volbami, které Česko čekají na podzim, podle něj mohly ke straně přitáhnout pozornost voličů.

Luzar je zastáncem toho, aby komunisté tiše podporovali menšinovou vládu hnutí ANO Andreje Babiše, a to spolu se sociálními demokraty. Tato varianta je podle něj reálná i potom, co ČSSD odmítla přímou účast ve skládaném kabinetu.

"Všichni cítí, že předčasné volby by nic nevyřešily, a ten, kdo dominuje, by měl začít ukazovat, jak dalece je tu politiku schopen naplňovat. Ať je to nalevo, napravo, všichni čekají na chyby Andreje Babiše, na sliby, že je nebude schopen plnit. Všechny politické strany mají zájem na tom, aby Andrej Babiš vládl," míní. Přímý vstup do vlády by podle něj byl pro komunisty riskantní, takovou nabídku ale ani nedostali, připomněl.

SPD Tomia Okamury je podle Luzara příliš mladé hnutí a spolupráce, i tichá, s ním by Babišovi znesnadňovala pozici v Evropě i plnění programových slibů.

"Česká republika není vytržena z kontextu Evropy, je nutné, aby vláda mohla spolupracovat i s ostatní Evropou, zvlášť když je menšinová. K tomu podstatně jednodušší je pro Andreje Babiše spolupracovat, když má partnera pouze z jednoho okraje politického spektra," řekl. Zatímco KSČM je podle něj v Evropě standardně vnímaná jako velice dobrá historická značka, se kterou se dá spolupracovat, SPD má svůj cejch. "Vyjádření některých jejích členů je za hranou politické kultury, je to dáno nezkušeností, nevím," odkázal na výroky SPD například ohledně romského koncentračního tábora v Letech u Písku.

Sjezd podle třiapadesátiletého Luzara nemusí znamenat zlom ve vnímání KSČM ve společnosti. "Jasně se ukazuje, že to, co se ve společnosti nyní děje, mnohdy nese znaky toho nenáviděného z minulého režimu. Klientelismus, korupce, které byly mnohdy zcela oprávněně vyčítány nomenklaturním kádrům minulé doby, se dnes ukazují jako zcela normální a běžné. Občané to vnímají a vidí. Říkají si, jaký to je rozdíl, co je vlastně tak špatného," popsal, jak se podle něj změnilo vnímání komunistů v Česku.