Kandidáti na Hrad nechtějí nikoho připomínat. Drahoš: Nebylo by to fér

/ANKETA/ Ve funkci prezidenta by chtěli být sami sebou a nechtěli by se cíleně odlišovat od svých předchůdců na Pražském hradě, sdělila většina prezidentských kandidátů. Ve funkci by většinou chtěli prosazovat vlastní postoje či myšlenky.

V odpovědi na otázky, jak se chtějí odlišit od předchozích českých hlav státu, to uvedli uchazeči o post prezidenta, kteří již zaregistrovali u ministerstva vnitra svou kandidaturu nebo veřejně deklarovali, že tak učiní do úterý, kdy končí lhůta po podání kandidátek.

Bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš nechce někoho připomínat, nebo se od někoho odlišovat. "To by ani nebylo fér vůči voličům. Dívejme se do budoucnosti. Ať lidé posoudí můj program, moji vizi demokratické, bezpečné, prosperující a kulturní země, která má pevné a respektované místo ve světě," poznamenal. Myslí si, že jeho dosavadní život je zárukou, že své voliče nezklame.

Současný prezident Miloš Zeman ke svým předchůdcům Václavu Havlovi a Václavu Klausovi uvedl, že každý z nich měl nějakou základní ideu. Idea Zemana je jiná, a to idea aktivního občanství. "Jak víte, dlouhodobě prosazuji například přímou volbu starostů, primátorů, ale i hejtmanů, a prosazuji referenda. A co je nepopulární, prosazuji i povinnou volební účast," řekl.

Prvním cílem podnikatele a textaře Michala Horáčka není od kohokoli se odlišovat. "Hned první den své kandidatury jsem představil nejen svou vizi vykonávání funkce hlavy státu, ale i rozvoje ČR, a pojmenoval, a ve spolupráci s vynikajícími českými osobnostmi popsal, postup v devíti klíčových sférách," uvedl. Je si jistý, že každý může posoudit, v čem se od činnosti Klause a zejména Zemana odlišuje.

Bývalý český velvyslanec ve Francii Pavel Fischer poznamenal, že každá doba je jiná a vyžaduje jiný prezidentský typ. "Přicházím jako zástupce generace, která sice vyrostla v komunismu, ale zkušenosti mohla sbírat už ve svobodě. Chci přinést čerstvý vítr těch, kdo směli studovat na prestižních školách venku a kdo se vrátili do vlasti právě proto, že cítí odpovědnost za tuto zemi," sdělil.

Hannig ve šlépějích Zemana

Hudebník a šéf strany Rozumní Petr Hannig by politicky kráčel spíše ve šlépějích Zemana. Nechtěl by proto ČR vázat jen na EU, ale i na USA, Rusko či Čínu a hospodářské styky by navazoval i se zeměmi, které nejsou velmocemi, ale jsou na vzestupu. Stylem svého jednání by se blížil "spíše k začátku prezidentského období" Havla, uvedl Hannig s odkazem na to, že vyznává pokoru před tradicemi nebo před názory jiných lidí.

"Každý jsme jiný a snahou sebevědomého prezidenta nemá být záměrně se odlišovat od kohokoliv," uvedl lékař a aktivista Marek Hilšer. Dodal, že nabízí svůj program, jehož součástí je férovost, slušnost, schopnost důstojně reprezentovat nebo odvaha otvírat důležitá společenská témata s dlouhodobým přesahem. Protože je z generace, kterou přímo neovlivnila komunistická normalizace, může být pro něj snazší bojovat "proti prokleté minulosti", která rozděluje společnost a kterou symbolizují předešlí prezidenti, doplnil.

Jiří Hynek, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, uvedl, že je Jiří Hynek a bude sám sebou. "Prezident musí být důstojnou hlavou státu, schopným ekonomickým diplomatem, kompetentním vrchním velitelem ozbrojených sil a osobností, která bude reprezentovat celou společnost. S porozuměním, srozumitelně, věrohodně a bez odsudků," dodal.

Bývalý šéf mladoboleslavské Škody Auto Vratislav Kulhánek si rozhodně myslí, že již odlišný je. "Nemusí mě trápit, jak bych to měl dokázat. Ti, kteří mě znají, o tom vědí," poznamenal. Jeho současnou snahou je, aby se o něm dozvěděli i ostatní. "Ke zmíněné trojici prezidentů bych snad jen dodal, že každý z nich patřil ke své době. Já myslím na budoucnost," uvedl.