Nerudová je hrdá na to, že „Češi otevřeli své srdce a pomohli ukrajinským uprchlíkům“. „Ti prošli registrací a mají potřebná povolení k pobytu. Na jejich integraci naše země vydělá,“ poznamenala. Za opak označila nezákonnou migraci, kterou je podle ní nutné potírat, pašeráky soudit a hranice schengenského prostoru chránit.

Podle podnikatele Karla Janečka musí být migrace koordinovaná a legální a musí být nastavená jasná pravidla, která bude stát schopen vymáhat. Nelegální migraci vnímá jako velké riziko. Je podle něj naprosto zásadní, aby lidé, kteří chtějí žít v ČR, souznili s jejími hodnotami a kulturou. „Pak nás může naše rozdílnost jen obohacovat a inspirovat. Je k tomu však zapotřebí vzájemný respekt a otevřenost. Současnou rétoriku, která staví na vyvolávání strachu z rozdílnosti, považuji za velice nešťastnou,“ doplnil.

Podle senátora Pavla Fischera musí stát umět bránit své hranice. EU musí společně vynaložit úsilí na ochranu vnější hranice a zároveň zabezpečit, aby všichni, kteří splňují kritéria, mohli požádat o mezinárodní ochranu. V případě migrace kvalifikovaných sil se podle něj musí změnit současný stav, kdy je složité do ČR dostat kvalifikovaného pracovníka ze země mimo EU. Ocenil přijímání uprchlíků z Ukrajiny.

Ukrajince ano, Rusy ne

Ruským odvedencům, kteří utíkají před narukováním na frontu, by Fischer bez dalších podmínek hranice neotevíral. „Mohlo by se jednat o stovky tisíc utečenců, mezi nimiž by mohla být velká síla členů speciálních sil. A to by znamenalo bezpečnostní ohrožení republiky,“ uvedl.

Další senátor Marek Hilšer považuje legální, pracovní migraci za potřebnou. „Díky vládním programům obsazujeme dlouhodobě volná pracovní místa ve zdravotnictví nebo technologickém odvětví,“ poznamenal. Naopak nelegální migraci spojenou s organizovaným zločinem je podle něj třeba potírat s ohledem na bezpečnost státu, a to ve spolupráci s EU. Přijímání politických uprchlíků nebo uprchlíků před válkou na Ukrajině označil za součást české odpovědnosti a mezinárodních závazků. „Jakékoli přijímání cizinců je však podmíněno schopností cizince se do naší společnosti integrovat,“ doplnil.

Podle generála Petra Pavla se Česko musí ve vztahu k migraci zachovat správně, ale i solidárně. „Správné je nekompromisně chránit svou zemi a rozhodně nepodceňovat hrozbu nelegální migrace. To by byla chyba,“ uvedl. Na druhou stranu je podle něj ČR relativně bohatou a demokratickou společností, a je proto důležité být solidární. „Pomáhat lidem, kteří se za našimi hranicemi dostali do potíží, například kvůli válce. Naše pomoc je ale musí motivovat, ne demotivovat. Musí je vést k tomu, aby naší společnosti začali aktivně přispívat, ne ji využívat,“ napsal. Je proto podle něj potřeba nastavit jasná pravidla a dohlížet na jejich dodržování. Jen tak se zabrání, aby populističtí politici situace zneužívali k rozdělování společnosti a k získání politických bodů, dodal.

Jinde nás také nenechali na holičkách

„Historie i České republiky ukázala, že i my jsme potřebovali v dobách, kdy jsme utíkali z vlastní země, intenzivní pomoc okolních zemí, postarali se o nás, nenechali nás na holičkách. Nezapomeňme na to,“ uvedl předseda odborových svazů Josef Středula.

Podle bývalé předsedkyně Energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové musí být přijímání migrantů v souladu s mezinárodními konvencemi a je nutné rozdělovat ekonomické a politické důvody migrace. „Ekonomičtí migranti z chudých zemí, které byly drancovány kolonizátory, ekonomicky a lidsky zničeny vykrádáním nerostného bohatství, musí být navráceni zpět domů. Země, které se na tomto 'vykrádání' podílely a na úkor těchto zemí bohatly, jim musí bezodkladně všechen jejich majetek navrátit,“ poznamenala.

Dojde tak podle ní k sociálnímu smíru a možnému rozvoji zemí nejen třetího světa. Doplnila, že pravidla pro ostatní migranty musí být nastavena tak, aby minimalizovala bezpečnostní, zdravotní a ekonomické riziko pro ČR.

ČTK anketou oslovila prezidentské kandidáty, kteří potvrdili zájem zúčastnit se prezidentské volby a v předvolebních průzkumech agentur začleněných ve Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR získali minimálně tříprocentní podporu účastníků výzkumu.