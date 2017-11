Kandidáti prošli vlakem. Pro mě je to pohádka, řekl Horáček

Kandidáti na prezidenta se při neobvyklé debatě Deníku rozprchli po vlaku, aby si promluvili s pasažéry. Atmosféra byla uvolněná, někteří cestující byli překvapeni, jiní se smáli nebo vyjadřovali podporu části uchazečům o Hrad.

Michal Horáček si sedl do kupé mezi mladé, zhruba 30leté cestující, kteří ho berou. Zajímali se o názory, které Horáček říká. Později, během chůze vagonem jedna starší dáma vstala a Horáčkovi děkovala. „Budu vás volit,“ prohlásila.

Podpory se dočkal například i Jiří Drahoš. Mimo jiné se dozvěděl, že volička očekává od hlavy státu důstojnou reprezentaci v zahraničí. „To v současnosti bohužel není,“ uvedla pasažérka na adresu prezidenta Miloše Zemana.

Co na průchod prezidentských kandidátů vlakem říkali další cestující? "Bylo to překvapení. Nevím, jestli milé, je to prostě kampaň," řekla reportérovi Deníku Monika Přikrylová (24). A kdo na ni z kandidátů, které poprvé všechny viděla osobně a mohla s nimi hovořit, působil nejlépe?

"Topolánek mi byl čistě jako člověk sympatičtější," má jasno Monika. Její kolegyně Klára Mateová (21) byla opačného názoru. "Mně se líbí Horáček, líbí se mi jeho dlouhodobá kampaň. Je to člověk, který se doteď v politice neangažoval a chce do ni dát něco nového. Kdežto pan Topolánbek kladně nepřispěl," míní Klára.

"Budu vás volit, protože chci, aby tam byl někdo slušný a vzdělaný a umí mluvit," řekla Jiřímu Drahošovi paní Blažková z Ústí nad Labem těsně před tím než vystoupila. Drahoš si s ní potřásl rukou.

"Co děláte?" ptal se Horáček 23leté Anny v kupé. "Já učim v ZUŠce a studuji. Mám zhruba 20 tisíc. Je to málo. Ale nechci dělat něco, co mě nebaví jen proto, že je za to víc peněz," uvedla slečna. "Tak to máte můj obdiv, krásný přístup. Učitelé by měli mít určitě víc," odpověděl ji Horáček.

Také moderátoři se později ptali kandidátů, co se dozvěděli při konverzaci s cestujícími. "Mě diskuze s lidmi vždycky bavily. Ve vlaku většinou spí. Podařilo se mi dostat do diskuze tři skupinky. Mají pocit, že se u nás špatně podniká. Lidé byli jinak ve skrze přátelští," odpověděl Mirek Topolánek.

A jak reagovali lidé cestující ve vlaku na žhavého Zemanova soupeře akademika Drahoše? "Bylo mi velmi dobře mezi lidmi. Debatoval jsem s osmi dámami. Žádnou kritiku jsem neslyšel. Žádná frustrace, věcné hodnocení situace, kritika pana prezidenta, že nemá takto reprezentovat. Potěšilo mě, že mě znaly a pět mi řeklo, že mě budou volit a že mám jejich podporu. Aniž bych si o to říkal," uvedl Drahoš.

Vratislav Kulhánek mluvil s dámou z Litvínova, která půl roku hledá jako absolventka Karlovy univerzity marně zaměstnání. "Dal jsem ji vizitku a pokusím se ji pomoct," řekl

Podle Jiřího Hynka jsou obecně lidé absolutně frustrovaní, rezignovaní, stahují se na chalupy a přestávají se zajímat o věci veřejné. Michal Horáček prý jezdí rok a půl mezi lidi. "Příležitost chodit vlakem je pro mě pohádka. Snadné je to i v tom, že mě znají, znají mé knížky a písně. Mluvil jsem s učitelkou v umělecké škole a ptal jsem se jí, proč to děláte za ty peníze, já to mám ráda, odpověděla mi. To bylo moc pěkné. To je ta budoucnost."

Marek Hilšer to měl podle svých slov o něco složitější, protože není tak známý. "Vedl jsem rozhovor s paní, která míní, že v zemi bují korupce a že vyplňujeme hodně formulářů," uvedl.