Kandidátka na šéfa ČSSD Žatecká: Neměli bychom jít do vlády s Babišem

ČSSD si na svém sjezdu 18. února zvolí nového předsedu. Jedna z kandidátek Romana Žatecká nabízí ráznou změnu tváří, řízení, komunikace i témat. Starostka České Lípy nesouhlasí se vstupem ČSSD do vlády, strana podle ní dostala od voličů v posledních volbách jasnou stopku. Měla by se proto soustředit na kontrolu vlády a čas v opozici využít k řešení situace uvnitř strany a hledání dalších osobností.

Žatecká získala před mimořádným sjezdem, který se uskuteční příští neděli v Hradci Králové, spolu s dosavadním místopředsedou Janem Hamáčkem nominaci na předsedkyni v domovské liberecké organizaci. Po krajské konferenci Žatecká řekla, že ČSSD potřebuje nové tváře i myšlenky. Po porážce v říjnových sněmovních volbách je podle ní strana rozložená a tak nejistá, že téměř čtyři měsíce žádným způsobem nekomunikovala navenek.

Za svou přednost považuje Žatecká 12 let zkušeností v komunální a krajské politice. "Předložím jednoduše znějící vizi - sebevědomá ČSSD, které lidi rozumějí a věří. A nebudu zastírat, že cesta k této jednoduché vizi bude hodně těžká. A já chci na mimořádném sjezdu oslovit ty delegáty, kteří chápou, že zastavit strmý pád může jen rázná změna směru. V našem případě změna tváří, řízení, komunikace i témat," řekla.

Ve vedení strany by si přála lidi, kteří budou mít stejný cíl a budou schopni přizpůsobovat své chování situaci, ve které se strana nachází. "To je ale asi očekávání z říše snů. Zůstanu-li tedy s nohama na zemi, pak potřebuji v týmu hlavně analytika, komunikátora a vyjednávače. Představuji si respektovaný, akční tým, jehož cílem je zbrzdit pád preferencí - co nejrychleji, ať to stojí, co to stojí," uvedla.

Se vstupem do vlády, případně tolerancí kabinetu ANO nesouhlasí, protože ČSSD podle ní dostala jasnou stopku od voličů. "Pro účast jakékoli trestně stíhané osoby ve vládě, a to i na nižších úrovních, mám nulovou toleranci bez výjimek.

Chci politickou kulturu povyšovat, ne degradovat na trhací kalendář," dodala na dotaz, zda by pro ni byla překážkou v jednáních o vládě účast předsedy ANO Andreje Babiše, který čelí stíhání kvůli údajnému dotačnímu podvodu v případu Čapího hnízda.

Žatecká připouští, že v opozici ČSSD mnoho nápadů neprosadí. "Ale když se budeme pozorně dívat vládě pod prsty a budeme nekompromisními kritiky nedostatků, nedotažeností a účelovosti, máme šanci na sebe obrátit pozornost. Práce v opozici nám také dá prostor a čas řešit situaci uvnitř strany a vyprofilovat další osobnosti," řekla.

Sociální demokracie podle ní chybovala, když stále počítala s tím, že ji voliči neopustí. "A oni to klidně udělali. Přestali nám rozumět a porozuměli někomu jinému, kdo přišel až za nimi skoro domů. Někdo jiný ošetřil jejich strachy místo nás, dal jim větší naději než my, přesvědčil je, že má mnohem větší sílu než my," uvedla. ČSSD se podle ní vzdálila od problémů lidí.

Do podzimních komunálních voleb bude podle ní na razantní změnu málo času. "Maximálně budeme schopni dát první a jasný signál, že jsme si něco uvědomili a máme nové plány. Očekávám i to, že tu naši loďku bez kormidelníka konečně někdo vezme pevně do ruky a ukáže hlavní směr a bude úspěšně čelit nebezpečí.

V komunálních volbách ale doufám, že bude hodně rozhodovat to, co jsme v našich městech a obcích vykonali pro lidi a jací lidé jsme my sami, kandidáti za ČSSD," uvedla. Za téma komunálních voleb považuje například dostupné bydlení.

ČSSD bude na sjezdu možná řešit i dlouhodobě problematický vztah ke svému někdejšímu předsedovi a nyní prezidentovi Miloši Zemanovi. Podle Žatecké by k němu měla strana přistupovat jako k hlavě státu. "Nic víc, nic míň. Pozvání (Zemana) na sjezd je podle mého otázkou zdvořilosti, budu doufat, že prezidentova účast bude také zdvořilostní a nezneužije ji k další demontáži sociální demokracie. Už tak budeme mít v Hradci Králové na trní ustláno," konstatovala.