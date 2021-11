Karanténa. Slovo, které se ve školách skloňuje od začátku školního roku stále častěji. Deník oslovil pražská gymnázia, střední odborné školy i učiliště, aby zjistil, jak funguje výuka žáků a studentů v případě, kdy část třídy tráví čas v lavicích a část doma na počítačích.

Distanční výuka. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

S karanténou svých žáků má bohaté zkušenosti Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov v Praze 9. „Z více než padesáti tříd jsme od začátku školního roku měli karanténou postiženo osm tříd. Do nařízené karantény však odcházejí pouze žáci, kteří nejsou očkováni nebo nejsou po covidu. V případě naší školy to u většiny tříd bylo tak, že třetina žáků musela jít do karantény a zbývající dvě třetiny chodily dál do škol,“ popsal Pražskému deníku Janeček. K on-line výuce kvůli žákům zatím v tomto školním roce jeho škola nepřistoupila. „Bylo to z důvodu, že většina žáků z každé třídy do školy chodila dál.“