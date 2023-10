Jan Beneš pracuje jako lékař na Klinice kardiologie v pražském IKEMu. V roce 2019 si vzali s manželkou Evou hypotéku, koupili v Ústí nad Labem malou garsonku a pronajali ji člověku v bytové nouzi. Když se první pokus osvědčil, založili Fond dostupného bydlení a vybírali peníze na koupi dalších sociálních bytů. Z osmdesáti procent jde o půjčky s tříprocentním úrokem. Fond vlastní deset bytů a další dva má v přímé správě. Půjčky splácejí z vybraného nájmu.

Kardiolog Jan Beneš s rodinou | Foto: se svolením Jana Beneše

Jak se vám podařilo rozjet nápad s pronájmem sociálního bytu ve velkém?

Říkali jsme si, že některé problémy mohou lidé řešit svépomocí. Chybějící vysokorychlostní železnici v Česku takto nepostavíme, dostupné bydlení zařídit jde. Chtěli jsme do toho zapojit co nejvíce lidí, proto jsme založili Fond dostupného bydlení.

Pronajímáte byty hlavně sociálně slabým rodinám v Mostě, Ústí a Chomutově. Většina z nich jsou Romové, kteří to mají na realitním trhu složité. Jak spolehlivě platí nájem?

Úspěšnost splácení nájmu máme 98 procent, jen občas to bývá trochu napínavé. Jedna paní se odstěhovala a zbyl po ní dluh 35 tisíc. Doposud jsme klientům dávali nájemní smlouvu na rok, což většinou funguje, ale ne vždy. Někteří žijí ze dne na den, a pokud mají nájemní smlouvu na dlouhou dobu, přestanou spolupracovat se sociální službou a platit nájem. Až když jim hrozí, že o byt přijdou, tak spolupracovat začnou.

Často máme matky samoživitelky, které pečují o malé děti a nejsou zaměstnané. Nájem většina platí ze sociálních dávek, což je v pořádku. Pokud stát poskytuje dávku, lidé by za ni měli dostat adekvátní službu, tedy normální bydlení, ne ubytovnu.

Příběh Aleny má šťastný konec. Seniorce z Ústí nad Orlicí pomohli čtenáři Deníku

Jak si vybíráte klienty, kterým pomáháte?

Máme zaběhnutou spolupráci s Člověkem v tísni v Ústí nad Labem a Chomutově a také s magistrátem v Mostě. Když avizujeme, že budeme kupovat nový byt, vybírají vhodné adepty. Dají nám několik možností, jeden příběh bývá horší než druhý. Nejraději bychom dali byt všem, ale to bohužel nejde. Hlavním kritériem je potřebnost. Zároveň chceme lidi, pro něž je bydlení jediný problém. A když dostanou byt, začnou fungovat a nemají ještě potíže se závislostí nebo domácím násilím. Nebyli by spolehliví a celý systém by přestal fungovat.

Máte přehled o tom, jak se daří vašim nájemníkům?

Kontakt s nimi mají na starosti sociální pracovníci ze spolupracujících organizací. Doufám, že se jim daří dobře, když najednou nemusí bydlet v parku nebo v nevyhovující ubytovně a mohou dávat děti do školy a do školky. Dokud spolupracují se sociálními pracovníky, fungují dobře. Horší to je, když přestanou.

Co říkáte na častou reakci lidí k sociálním bytům: „Já celý život dřu a nikdo mně nic nedal, o byt jsem se musel dlouho snažit a jim spadne do klína“?

Lidé, kteří se sami dopracují k bydlení a jsou schopni se o sebe postarat, by určitě nechtěli žít život našich klientů. Závidět jim, že mají sociální bydlení, je nesmysl. Nikdo z nás by to s nimi neměnil ani na deset minut. Já jsem spíše pravičák, ale myslím si, že na trhu s bydlením nemůžou platit stejná pravidla jako třeba na trhu s dovolenými. Myšlenka bytu za odměnu nefunguje: Když budete dávat děti do školy a pracovat, tak zvážíme že bychom vám dali bydlení. Nejdřív by měl mít člověk domov a pak po něm něco můžeme chtít. Bez stabilního bydlení fungovat nebude.

Jaké máte se svým projektem další plány?

Klidně budeme třeba největšími poskytovateli sociálního nájemního bydlení v Česku. Ale potřebujeme zásadní investici do fondu. Třeba kdyby nám nějaká banka dala peníze nebo je alespoň levně půjčila, znamenalo by to velké urychlení projektu. Z půjček vracíme tři procenta. To fungovalo skvěle před inflací, ale nyní ne. Poměr ceny bytu a výše nájmu musí být takový, aby to šlo provozovat. Takže dosáhneme leda na levnější byty v Ústí, Chomutově nebo Mostě, a to ještě s odřenýma ušima. Pomohlo by nám splácet byty bezúročně, nebo kdybychom je mohli koupit a nemuseli splácet vůbec. Takže když nám dá někdo sto milionů, koupíme byty i v dražších lokalitách.

Mít vlastní byt? ČR je druhou nejméně dostupnou zemí v Evropě pro koupi bydlení

Nepřijde vám, že suplujete roli státu?

Jasně, ale to dělají všechny neziskovky. Spíše mi vadí, že města nechávají mnohé byty nepronajaté, protože by to pro úředníky znamenalo práci navíc. Smutné, když to porovnáme s neziskovkami, kde lidé pracují za pár korun, protože se chtějí podílet na řešení problémů. Stejně jako nám s manželkou dává smysl poskytovat sociální bydlení a dávat do toho čas, peníze i energii.

Jak to stíháte kloubit s náročnou prací kardiologa a s péčí o čtyři malé děti?

Bereme to jako naše smysluplné hobby pro volný čas. Projekt už je natolik rozjetý, že mu nyní věnuji kolem dvaceti minut denně – emaily, smlouvy, papírování. Jinak to běží samospádem. O to více je zarážející přístup některých státních úředníků: raději nechat byty prázdné, než s nimi mít práci navíc.