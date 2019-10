Nejpozději o půlnoci by mělo skončit rozloučení se zesnulým Karlem Gottem. Rakev bude následně odvezena ze žofínského paláce. Vstup k Žofínu byl zahrazen před 22. hodinou před vstupem na ostrov. Celkem by se tak s Mistrem mohlo přijít rozloučit 50 tisíc lidí.

Zádušní mše začne v katedrále sv. Víta v 11:00 hodin. Svou účast ohlásili jak čeští umělečtí kolegové Karla Gotta, tak čeští politici, mimo jiné prezident Miloš Zeman a ministři vlády. Na mši ovšem zamíří i zahraniční delegace, především ze Slovenska, kde měla česká superstar díky společné minulosti obou států také řadu fanoušků.

Herečka Jiřina Bohdalová by podle předběžných informací, jež unikly do médií, měla na pohřbu pronést projev. Písně pak zazpívají Lucie Bílá, Eva Urbanová a Štefan Margita. A to takové, které si Gott sám vybral. Zazní například Ave Maria a Paniss Angelicus. Zda mezi skladbami budou i některé z Gottových hitů, se prozatím neví.

Největší pozornost bude zcela jistě upřena na zpěvákovu rodinu. Zúčastnit by se měla Gottova dcera Dominika, která kvůli pohřbu přiletěla z Finska. Nejmladší dcery zde zřejmě nebudou.

Rozloučení s Karlem Gottem na Slovanském ostrově:

Velkoplošné obrazovky

Přípravy na sobotní rozloučení začali již v pátek na třetím nádvoří Pražského hradu i na Hradčanském náměstí. Před Hradem byla instalována velkoplošná obrazovka, na níž bude veřejnost moci sledovat pietu v katedrále svatého Víta. Hrad bude kvůli obřadu v sobotu částečně uzavřen, pro turisty znovu otevře od 14:00.

Na nádvoří Hradu bude pro návštěvníky vymezen prostor zhruba do poloviny, velkoplošná obrazovka bude umístěna v rohu nádvoří.

Lidé, kteří budou chtít obřad sledovat, mohou do areálu vstupovat od 08:00 z Hradčanského náměstí, projdou běžnou bezpečnostní kontrolou. Královská zahrada zůstane po celý den otevřena standardně od 10:00 do 18:00 včetně výstavy k roku 1989. Vstup do zahrady ale bude do 14:00 možný jen severním vchodem u Letohrádku královny Anny.