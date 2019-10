Řada Gottových fanoušků spojila dění okolo neslavnějšího českého zpěváka s vícedenní dovolenkovou návštěvou metropole. „Včera jsme byli na Žofíně, na Bertramce a v zahradě Kinských. Odhaduji, že už jsme nachodili po Praze skoro třicet kilometrů,“ sdělil Pražskému deníku po skončení rekviem za Gotta pan Petr, který přijel s manželkou na třídenní výlet do metropole až z jihovýchodu republiky - konkrétně od Hodonína.

„Bylo to senzační, takhle si to zasloužil. Jen mě mrzí, že jsem nebyla na Žofíně. Vyrazím ale ještě do Kinského sadů,“ komentuje paní Petra a kapesníkem v ruce si utírá slzy. Všechna místa spojená s Gottem navštívila i paní Jana z Prahy. „Doma nemám televizi, takže si to raději přijdu zažít na vlastní kůži. Takovýto zážitek už nikdy nezažiji,“ říká.

Návštěvu metropole s Gottem spojil i pan Ondřej z Ostravy. „Je to krásné, líbí se mi, jak na něj Češi vzpomínají. On byl opravdu někdo. Kamarád se synem chtěli vidět Prahu, tak jsme společně na pár dní přijeli,“ vypráví. „Je tady krásně. Gott byl pro nás pěkná třešnička. Líbí se mi, jak na něj Češi vzpomínají. Jednou jste Češi, tak byste si na něj měli vzpomenout,“ dodává.

Těžký život byl s Gottovými písněmi snažší

Uctít umělcovu památku přijela i paní Mariana ze slovenského Trenčína. „Měl krásné písničky. Naší generaci dost pomáhal. Těžký život byl s jeho písničkami najednou snazší. Nikdy na něho nezapomenu a velmi si ho vážím jako nenápadného, příjemného člověka. Nikdy jsme z něj necítili nic negativního,“ říká Mariana.

Do Prahy dorazila vlakem již ve čtvrtek večer. Na Žofíně si vystála zhruba dvouhodinovou frontu a další den se vydala na Hradčany. „Fronty se daly vydržet. Když člověk něco příjemného očekává, dá se to zvládnout. Závidím českému národu, že ten člověk udělal díru do světa,“ dodává.

Politici měli sedět vzadu

Na zádušní mši na Hradčany pak dorazili i lidé, kteří se za skalní ctitele několikanásobného Zlatého slavíka rozhodně nepovažují. „Nebyl jsem nikdy skalní fanda. Když jsme byli malí, tak nám zpíval, pak zpíval dál a ještě dál. On byl součást našich životů. Neexistoval bez něj žádný televizní kabaret,“ říká šedesátník Jaroslav z Českého Krumlova.

Ohledně zádušní mše se však našly i negativní ohlasy. „Dost mi vadilo, že v prvních řadách seděli politici, které často zabírala kamera. Ti měli sedět někde vzadu. Zviditelňovat se pohřbem mi připadá nečestné,“ říká pan Ondřej z Ostravy. „Nebudu jmenovat, ale oni k církvi určitě neměli kladný vztah a teď se hrnou do katedrály,“ dodává.

Okolo Pražského hradu proudili i zahraniční turisté. „Nevěděli jsme, že je tu dnes pohřeb. Přišli jsme si prohlídnout památky. Ale pana Gotta samozřejmě známe, a tak jsme rádi, že můžeme obřad vidět,“ říká italská turistka Cecilia, která tak kromě obdivování krás staré Prahy věnovala také své modlitby zesnulému českému zpěvákovi.