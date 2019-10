Žlutý dům, v němž Gott s rodinou žil, ční nad Smíchovem obklopen hustou zelení a při pohledu z dálky byste nepoznali, že se tu něco děje. Ale když si vyšlápnete kopec, ani nemusíte vědět přesnou adresu - stačí jít s davem. Reportér Pražského deníku Bertramku navštívil krátce v neděli večer. Před vilu Karla Gotta mířily rodiny s dětmi, důchodci o holi, během pěti minut přijelo i několik taxíků.

Každý se chtěl s Mistrem v tichosti rozloučit. Jenže v úzké příjezdové cestě panoval také pořádný zmatek, auta se otáčela mezi příchozími, některá musela vycouvat, aby se vyhnula vozidlům v protisměru. Zpoza plotů neustávající provoz pozorovali obyvatelé sousedních domů, teď občas musejí svíčku přesunout dál, aby se vůbec dostali z domu. Sem tam naruší někdo i noční klid. Za necelý týden se prostranství změnilo k nepoznání.

Sociální síť Instagram je plná příspěvků z tohoto pietního místa. Zejména večer vytvářejí plameny svíček dojemnou atmosféru. Někteří fanoušci Karla Gotta vytvořili z kalíšků nápis, který však postupně zmizel pod přívalem dalších a dalších svíček a různých předmětů. Jeden z řidičů si dokonce zapomněl odparkovat, a tak se jeho auto stalo součástí pietního místa.

Při pohledu na fotografie z Bertramky se však nabízí i otázka, zda nehrozí nebezpečí požáru. „Hrozí, pokud se nedodrží základní pravidla,“ odpovídá mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Lidé by tedy podle něj neměli hořlavý materiál - fotky, dopisy, obaly od květin či plyšáky - nechávat v blízkosti otevřeného ohně.

Uklízet se bude v pondělí

„Nemůžeme - a ani nechceme - zakazovat lidem pietu, ale už to začíná být extrémní,“ řekl pro Pražský deník mluvčí Kavka. „Ale věříme, že lidé budou opatrní.“ Na místě by každopádně měl být dozor, který však z časových ani kapacitních důvodů nemůže zajistit hasičský sbor hlavního města. „Případný požár by se mohl rozšířit daleko, ale k uhašení by na začátku stačil i kyblík s vodou,“ upozornil Kavka s tím, že hasiči doporučují použít místo plastových kelímků na svíčky raději sklěněné nádoby. Úterní déšť navíc nebezpečí snižuje.

Magistrátní Technická správa komunikací (TSK) plánuje úklid prostor před zpěvákovým domem až na pondělí - tedy po rozloučení s Karlem Gottem. „V případě, že nás příslušné orgány požádají o uskladnění svíček pro další účely, jako se stalo v případě svíček z pietního místa na Václavském náměstí po úmrtí Václava Havla, jsme připraveni tak učinit,“ citoval zpravodajský portál iDNES.cz Petra Jansu z TSK. Jinak budou pracovníci se svíčkami i dalšími předměty nákladat jako s běžným odpadem.

Ale kdo ví, zda na Bertramce (nebo snad v budoucnu v Gottově ulici?) nevznikne pro český národ stále poutní místo populární hudby a jak dlouho sem ještě po pohřbu budou chodit smutní a plakající fanoušci…