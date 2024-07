Exkluzivní rozhovor s Karlem Havlíčkem si celý přečtěte ZDE.

„Nejde jenom o to, zda se mohlo ušetřit deset nebo dvacet miliard korun. Byl to symbol a narovnalo se tím podnikatelské prostředí. Zrušení EET byl zločinecký akt této vlády, který okradl stát o miliardy korun ročně a zároveň ponížil slušné, poctivé firmy. Tento akt udělal z Česka banánovou zemi, cash only. Je to ostuda a uvědomuje si to i řada voličů pětikoalice,“ míní Havlíček.

Potvrdil, že v případě návratu k moci EET znovu zavede, ovšem „v modernější a jednodušší formě“. Podle něj Fialova vláda přivedla Českou republiku do hospodářské agónie. „Z ekonomického úhlu pohledu je to totální fiasko,“ tvrdí.

Změny v důchodové reformě

V případě návratu do Strakovy akademie se ANO bude snažit získat další zdroje do důchodového systému, a to zavedením investičního pilíře se státní garancí.

Na dotaz, proč Andrej Babiš ještě před několika lety podporoval zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu, místopředseda sněmovny za ANO odpověděl: „Bylo by divné, kdyby ministři financí, ať už to je Babiš, Schillerová nebo Stanjura, nehledali zdroje a nenavrhovali vyšší věk pro odchod do penze. To je účetní pohled. V hnutí ANO ale zvítězil ten hospodářský, který nechce mít seniory na úřadech práce, kteří budou brát podporu v nezaměstnanosti či jiné sociální dávky.“

Proruský pohled vždy odmítneme

Europoslanci za hnutí ANO se stali členy nové frakce Patrioti pro Evropu. Premiér Fiala uvedl, že bude sloužit ruským zájmům. To Karel Havlíček odmítá jako nesmysl: „V rámci přeskupování Evropského parlamentu jsme začali hledat někoho s podobným názorem na fungování Evropské unie, nikoliv na rusko-ukrajinský konflikt. Někoho, kdo se vymezí proti migraci, současné podobě Green Dealu a federalizaci Unie. My svůj postoj vůči Ukrajině nezměníme, a pokud se kdokoliv bude chovat prorusky, dáme svůj nesouhlas jasně najevo.“