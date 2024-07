Europoslanci za hnutí ANO zakotvili v nové frakci Patrioti pro Evropu. Proč zrovna v ní a s lidmi, jako jsou Viktor Orbán, Herbert Kickl nebo Marine Le Penová?

Vzpomeňte si, že někteří lidé nám nedávali šanci, že nějaká frakce vůbec vznikne. Kdybychom zůstali v Renew, kritizovali byste nás, že jsme zradili náš program. A měli byste pravdu. Tato frakce totiž po volbách ještě přitvrdila, a jakkoli jsme si mysleli, že se nám jako početní jedničce v ALDE nebo dvojce v Renew aspoň částečně přizpůsobí a vezmou v potaz naše požadavky, nestalo se to.

Setrvání hnutí ANO v liberální, federalistické a zelené frakci by vzhledem k vaší domácí politice vskutku nedávalo smysl. Proč jste ale nezamířili k Evropským konzervativcům a reformistům (ECR), kteří kladou v některých otázkách podobné důrazy jako vy?

V rámci přeskupování Evropského parlamentu jsme začali hledat někoho s podobným názorem na fungování Evropské unie, nikoliv na rusko-ukrajinský konflikt. Někoho, kdo se vymezí proti migraci, současné podobě Green Dealu a federalizaci Unie. Tyto partnery jsme našli, a rozhodně nejde o béčkové strany nebo outsidery. Strana Marine Le Penové je nejsilnější ve Francii, Svobodní v Rakousku, Wilders zase v Nizozemsku. Toto uskupení má šanci získat v příštích eurovolbách nejvíc mandátů.

Lze plnit tyto programové cíle a zároveň nebýt proruský?

Pochopitelně ano. Rozumím tomu, že různé strany i země mají odlišný pohled na válku na Ukrajině. Je to dáno geografickou polohou i historií vzájemných vztahů. Lucembursko nebo Španělsko se na to asi dívají jinak než Maďarsko. Nepochybné je, že válka skončí. Čím dříve, tím lépe. Ale Unie na to nemůže čekat se založenýma rukama a nezajímat se o to, co v ní funguje špatně. Paradoxně progresivisté a aktivisté, mezi něž patří Fialova vláda, dělají Evropské unii medvědí službu a ohrožují ji daleko více než strany, které se dokážou vůči Bruselu vymezit a říct hlasitě, co se jim nelíbí a že je třeba mnoho věcí změnit.

Nemá ale být při těch změnách vytknuto před závorku, že Rusko je agresor a podpora Ukrajiny existenčně nezbytná věc? Tak se na to dívají třeba česká ODS, polská PiS Jaroslava Kaczyńského, eventuálně Bratři Itálie Giorgie Meloniové. Jak chcete bojovat za lepší Unii s Herbertem Kicklem, typickým představitelem ruské páté kolony v Rakousku nebo Viktorem Orbánem, který navštěvuje Putina?

Viktor Orbán nejdříve navštívil Zelenského, teprve potom Putina a pak odjel do Číny a setkal se v USA s Donaldem Trumpem.

Někteří právníci tvrdí, že Orbán porušil návštěvou Kremlu evropské právo, neb je premiérem předsednické země. Mandát k tomu neměl.

Mohou se přít o sílu toho mandátu, ale podstatné je, že udělal možná to, co udělá Trump, pokud bude zvolen americkým prezidentem. Orbán je jedním z mála evropských státníků, který je schopen hovořit se všemi stranami. Pokusil se o určitý manévr, jímž by se mohla mírová jednání urychlit.

close info Zdroj: Deník/Zbyněk Pecák zoom_in Místopředseda hnutí ANO a jeho stínový premiér Karel Havlíček.

Bez úspěchu.

Zda to bude úspěšná snaha, nebo nikoliv, teprve uvidíme. Někdo to ale zkusit musí. Alibismus Unie, která čeká na to, jak dopadnou americké volby, nesdílím. Na co máme čekat? Na další desetitisíce mrtvých? Rozhodně si nemyslím, že Orbán je proruský politik, je to pragmatik, který se snaží jednat s lídry obou znepřátelených zemí. Na rozdíl třeba od rumunské strany AUR, která má pět mandátů a je členem Evropských konzervativců a reformistů. Její politici si nárokují část ukrajinského území, a dokonce jsou ochotni to vyměnit za odchod z NATO. Jak může být v jedné frakci s takovou proruskou stranou pan premiér Fiala, respektive europoslanci ODS? Tím deklaruji, že dnes nenajdete frakci, kde by se strany na všem stoprocentně shodly.

Kdyby se kdokoliv ze členů Patriotů vyjádřil či choval ve prospěch Putinova režimu, bude to pro ANO nepřekročitelná linie?

Vždy se vymezíme proti proruské rétorice. Jako jsme to dělali doposud. Jednoznačně jsme odsoudili Rusko coby agresora a podpořili jsme Ukrajinu takřka ve všem. Právě to se vládě nelíbí. Jsou to političtí cynici, kteří by byli raději, kdybychom se vyslovili pro Rusko a oni se na tom mohli proti nám ještě víc vyhranit. Proto přišli s podpásovou změnou našeho hesla na Rusko, pro tebe všecko a házejí nás do putinovské party.