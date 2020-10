Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v dnešním diskusním pořadu Partie na TV Prima a CNN Prima News uvedl, že klíčovým momentem bude konec příštího týdne, středa až pátek, kdy se uvidí, zda čísla mají tendenci klesat, či nikoli. Pokud by zvolená taktika podle něj nezabrala, pak podle něj vládě mnoho možností nezbývá. "Tam je prostě jenom nějaká forma lockdownu (uzavření ekonomiky)," uvedl.

"Nebudeme rozhodovat v tomto týdnu o lockdownu, jasně jsme řekli, že se počká do 2. listopadu na výsledky. Ta situace se může ještě zhoršovat, na což ale upozornil i ministr zdravotnictví Roman Prymula," uvedl Havlíček v ČT. Předseda Pirátů Ivan Bartoš v OVM upozornil, že v případě dalšího zhoršení situace jsou plošná opatření už jediná, která ČR zbývají.

Havlíček dále uvedl, že pokud se situace ohledně pandemie bude v Evropě ještě zhoršovat, tak to bude znamenat další ohrožení českého hospodářství, především v případě exportu.

Bartoš kritizoval vládu za to, že během léta nepřišla s žádným plánem, kde by byla provázána jednotlivá opatření s okamžitými kompenzacemi dotčeným sektorům ekonomiky. Zároveň kritizoval letní prohlášení představitelů vlády. "Důvěra se velmi dlouho buduje a rychle ztrácí. Chtělo by to přistupovat k situaci s pokorou. Nemachrovat, když se daří, a nedělat opatření podle voleb," uvedl. Připomněl dřívější vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) ohledně toho, že ČR je nejlepší v řešení pandemie.

V ČR musí od středy restaurace, bary a kluby zůstat zavřené. Občerstvení mohou mezi 06:00 a 20:00 prodávat přes výdejní okénka. Fitness centra, posilovny, vnitřní bazény, sauny, wellness, ale také zoologické zahrady musely provoz přerušit už před týdnem v pátek. Galerie, hrady, zámky, muzea, kina a divadla nefungují od pondělí. Konat se nemohou koncerty, poutě, veletrhy či kongresy. Opatření by měla platit do konce nouzového stavu, tedy 3. listopadu.

Vláda se nechystá před Vánoci zavřít obchody

Vláda nechystá v předvánočním období zavírat obchodní centra a obchody. Nastaví ale opatření, která se budou týkat rozestupů, dezinfekce nebo počtu lidí v jednotlivých obchodech, uvedl Havlíček. Dodal, že jeho rezort chystá scénáře opatření do konce roku s různými variantami podle epidemiologické situace.

"Aby nenastala třetí vlna, musíme řešit předvánoční období. Potřebujeme, aby se utráceli peníze v maloobchodě a potřebujeme, aby to splňovala určitá hygienická kritéria. Každopádně nechceme uzavírat obchodní centra a obchody," uvedl ministr. Opatření podle něj začnou platit v momentě, kdy vláda bude znát výsledky dosavadních opatření a vývoje pandemie. "A podle situace budou méně přísná nebo více přísná," dodal.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš upozornil, že je třeba mít ale strategii nejen do konce roku, ale i na příští rok. "Ten virus nezmizí. Pojďme se bavit, jaká bude strategie vlády v příštím roce," uvedl.