Jenže uvedl-li Andrej Babiš, že hlavními tvářemi hnutí budete vy a Alena Schillerová, vypadá to, že vědomě ustupuje do ústraní.

Tak to není. Naše jména uvedl jako hlavní tváře vedle předsedy. Pouze jsme si rozdělili úkoly v trochu větším detailu a jiném rozložení, než tomu bylo doposud. Tím vlastně říkáme, že už musíme myslet na příští volby, ať už evropské, krajské nebo parlamentní. Abychom v nich uspěli, každý se musí soustředit na svůj dvorek.

Babiš zůstává poslancem i šéfem ANO. Havlíček a Schillerová budou tvářemi hnutí

Dva kohouti na jednom dvoře ale mohou nadělat spoustu neplechy, natož tři. Nebudou v tom mít lidé poněkud zmatek?

My ale nebudeme panu Babišovi konkurovat. On je nezpochybnitelný předseda a lídr, který představil své dva nejbližší spolupracovníky. To je naprosto běžné, a bylo by spíš divné, kdyby to tak nebylo. Není to navíc jen záležitost nás tří. Máme řadu dalších lidí, ať už v předsednictvu, nebo regionech. Ti všichni budou aktivní a pomohou s krajskými volbami.

Když jste zmínil volby do krajských zastupitelstev, které budou na podzim příštího roku, je pravděpodobné, že lídrem ANO v Moravskoslezském kraji bude Ivo Vondrák?

To v tuto chvíli neřešíme. Záleží na návrhu krajského vedení, teprve poté o tom budeme diskutovat na celostátní úrovni. K tomu je ještě hodně daleko. Krajům jsme do toho v minulosti nikdy nezasahovali, ony si musejí vygenerovat svého lídra, zdůvodnit jeho výběr a prokázat, že má podporu jak u voličů, tak členské základny.

Podporu u voličů pan Vondrák prokázal, když jako lídr ANO suverénně vyhrál krajské volby. Spíš mě zajímá, zda nenaznačil, že po rezignaci na místopředsedu hnutí z něj chce odejít úplně?

O tom řeč nebyla. A ano, má u voličů podporu, stejně jako Jana Mračková Vildumetzová v Karlovarském a Jan Schiller v Ústeckém kraji. V těchto třech regionech ANO získává pravidelně silný mandát a mohli bychom spekulovat, zda by tomu tak v Moravskoslezském kraji nebylo i v případě, že by tam nebyl pan Vondrák. Možná by dostalo méně, ale možná také více hlasů. Podstatné je, že v prezidentské volbě tam pan Babiš získal v prvním kole 270 tisíc hlasů a ve druhém 335 tisíc. To je výrazně víc, než tam ANO mělo ve sněmovních volbách. Je tedy zřejmé, že ANO pod vedením Andreje Babiše má v tomto kraji obrovskou základnu.

A také pod vedením hejtmana Vondráka.

Buďme spravedliví, takže ano, ale musíme si zároveň uvědomit, že současný názor pana Vondráka nesouzní se členskou základnou. Jestliže sdělil, že nebude volit svého předsedu, ale jeho konkurenta, a přesto pan Babiš získal takové množství hlasů, je zjevné, že voliči mají jiný názor než pan Vondrák.

Ivo Vondrák k situaci v ANO: Panu předsedovi Babišovi už nechci do ničeho mluvit

Uznávám, že Vondrákův postoj v prezidentské volbě asi nebyl stranicky přijatelný. Jenže to bylo jen vyvrcholení jeho dlouhodobé nespokojenosti s tím, jak se ANO vyvíjí, koho chce oslovit, kde hledá spojence.

Nikdo mu nebránil, aby prosazoval svoje zájmy. Otázka je, zda se to má dít přes nějaké frakce. ANO je catch all party (strana pro všechny). Míříme jak na zaměstnance, tak na podnikatele. Třeba u mě je vazba na byznys zcela patrná, z tohoto prostředí pocházím. Koneckonců máme 220 tisíc voličů z této sféry a teď to vypadá, že se jejich počet bude zvyšovat. Na to nepotřebujeme žádnou frakci.

To mi právě vrtá hlavou. Vy a paní Schillerová jste pravicově zaměření lidé. V mnoha ohledech tak souzníte s ODS. Jak to jde dohromady s tím, že Andrej Babiš touží po voličích ČSSD, KSČM a SPD?

My toužíme po voličích, kteří jsou zklamáni a dříve třeba volili ČSSD nebo SPD. Ale klidně také ODS nebo TOP 09. Nesouhlasím totiž s tím, že bychom měli podobné směřování jako současná ODS. Ta je součástí pětikoaliční vlády, která je aktivistická, zeleně ideologická.

V podstatných věcech se ovšem shodnete, jako když jste na podzim 2020 protlačili parlamentem výrazné snížení daně z příjmu fyzických osob.

Shodli jsme se na jednom zákoně a jistě bychom našli i řadu dalších. To neznamená, že dnes máme stejné zaměření. ODS zradila svoje ideály, které proklamovala před dvaceti lety. Je to strana, jež vzývá Evropskou unii, je fatálně zelená, progresivistická. Přebírá politiku TOP 09, Pirátů a STAN. Hnutí ANO je konzervativně orientovanou stranou, míříme na rodiny, jsme pro férové tržní prostředí, svobodu jedince a institucí. ODS teď zavádí cenzuru, proti čemuž ostře vystupujeme. Nejsme zelení ideologové, vycházíme ze zdravého rozumu.

A zřejmě proto expremiér Babiš v roce 2019 v Bruselu podpořil Green Deal neboli Zelenou dohodu pro Evropu… Co se týká cenzury, žádná norma na stole není. Uniklé pasáže z chystaného materiálu byly pracovní verze. Nebylo by rozumné počkat si na to, co předloží vláda?

To se ale můžeme bavit o tom, proč vláda zřizuje svého zmocněnce pro média a dezinformace.

Úspěch Pavla byl jen první krok. Český populismus vymýcený není, říká politolog

Asi proto, že veřejný prostor je plný dezinformací.

Pak ale musí ručit za to, co vládní zmocněnec vypouští. Pokud je venku Akční plán, z něhož vláda začala couvat, je to špatně. Vždyť ten obsahoval brutální cenzuru a uplácení jednoho typu médií a trestání jiných. Co se týká Green Dealu, jistě víte, že to je určitý rámec. Podstatný je balíček, který se nazývá Fit for 55, což je scénář, proti kterému jsme se ostře vymezili. Fialova vláda v rámci předsednictví schválila klimatická opatření, jež drasticky dopadnou na naše domácnosti.

Jaká?

Rozšíří se emisní povolenky i na domácnosti, souhlasila se snížením vydaných emisních povolenek, což zvýší jejich cenu. Odsouhlasila skončení výroby aut se spalovacími motory v roce 2035 včetně hybridů. Byla u té šílenosti, kterou předložila Evropská komise a jmenuje se emisní norma Euro 7, jež likviduje průmysl.

Slyšel jste vyjádření ministra dopravy Martina Kupky, že tato norma je pro českou vládu nepřijatelná?

To s tím ale přichází poněkud pozdě. Pokud se to vládě tak nelíbí, měla proti tomu bojovat v době českého předsednictví. My to říkáme už od listopadu. Proč se k nám tehdy nepřipojili, když měli vliv? Dělají si legraci?

Asi nemá smysl teď polemizovat o jednotlivých krocích. Jistě třeba víte, že exministryně životního prostředí Anna Hubáčková vyjednala třicet procent emisních povolenek navíc pro české teplárenství.

Nemáte pravdu. To navrhli Poláci a my jsme se připojili.

To je snad jedno. Důležitý je přece výsledek.

Ale nevyjednala to paní Hubáčková, ta se jen svezla s Poláky.

Vraťme se k ANO, protože nechápu, jak to uděláte, abyste byli zároveň konzervativní, liberální, pravicové a levicové hnutí. Zájmy jednotlivých skupin jsou přece odlišné. Podnikatelé jsou proti zvyšování minimální mzdy, odboráři pro. To jde dohromady?

Na svět se už nelze dívat optikou levice a pravice. Dnes je rozdělen na progresivistickou část, kam patří aktivisté, kolektivisté, zelení, a na konzervativní, kam se řadíme my. Ta je založena na tradičních hodnotách, svobodě jedince a institucí. A víme, že tržní prostředí musí být férové a obsahovat sociální akcent. Je to jako v podnikání. Jsou tu korporace, které jdou za ziskem. Pak je tu socialistický režim s přerozdělováním. My preferujeme rodinný systém, který míří za ziskovostí, ale rovněž vnímá své okolí a potřeby zaměstnanců, nejde mu výhradně o zisk.

Změny v Babišově týmu: Po Prchalovi končí Vořechovský i spolupracovnice Bartha

Alena Schillerová po čtvrtečním předsednictvu řekla, že v podání pětikoalice sledujeme barbarské borcení všech jistot. To není extrémně levicový výkřik?

Tím chtěla říct, že tato vláda je extrémně asociální. Přece není možné, že chce odrbat seniory, bez mrknutí oka hodit přes palubu živnostníky. To nejsou velkokapitalisté, ale drobní podnikatelé, kteří nabízejí služby.

Platící nízké daně a sociální odvody, na což pak žehrají ve vyšším věku, kdy mají minimální důchod.

Jenže mají úplně jinou míru nejistoty. Živnostníci plní ve společnosti i sociální roli. Kdyby jich nebylo tolik, chyběly by v regionech elementární služby. Proč tato vláda tvrdila, že jim bude vycházet vstříc, že jim zjednoduší podmínky pro podnikání a sníží odvody? Ve finále podnikatelské prostředí jen zhoršuje. Nalákala živnostníky před volbami na sliby, že se budou mít lépe, ale oni se mají ve finále hůře.

Což se měli i za vaší vlády. Ta si předcházela voliče rozdáváním peněz, důchodcům dávala mimořádné bonusy, zavedla slevy na jízdném pro seniory a studenty, zvyšovala rodičovské přídavky. Andrej Babiš neustále mluvil o tom, jak se postará o lidi a bude jim pomáhat. To je přece typické oslovování levicového elektorátu.

Nikoliv. Dělali jsme to v naprosto výjimečném čase. V období růstu jsme hospodařili velmi dobře a snižovali jsme zadlužení, měli přebytkový rozpočet. Pak přišla covidová krize a my jsme se snažili lidi podpořit. To mělo vliv na rozpočtový deficit. Byla to mimořádná doba.

Stejně jako dneska. Válku na Ukrajině také nikdo nečekal.

Souhlasím, situace je náročná. Vzpomeňte si však, jak se nám tehdejší opozice vysmívala, že máme vysoký schodek. Teď vládne a má schodek úplně stejný. Pomíjím, že má výrazně vyšší inflační příjmy, velkou dividendu z ČEZ a že zvyšuje daně. My jsme i při schodku podporovali trh, podnikatele, živnostníky, infrastrukturu, zdravotnictví. Tato vláda nepodpořila vůbec nikoho.

Rozbírali jste na předsednictvu prezidentskou kampaň, která schytala značnou kritiku?

Dostali jsme se k tomu. Pozitivně byla hodnocena kampaň před prvním kolem. Pokud si vzpomínám, dokonce pan Vondrák řekl, že byla jednou z nejlepších v historii ANO. Kritičtější slova padala na pojetí kampaně mezi oběma koly. Válečná témata byla až příliš akcentovaná, víc jsme se měli věnovat ekonomickým a sociálním oblastem.

Proč vyhrál Petr Pavel? O úspěchu rozhodlo několik věcí, přispěl i samotný Babiš

Doporučoval jste vy osobně Andreji Babišovi, aby se soustředil na ně?

Je určitě škoda, že na ně nekladl větší důraz. Nikdo v prvním kole nečekal dva miliony hlasů, pak to šlo ráz na ráz a my jsme to úplně nezachytili. Z mého pohledu jsme měli vytáhnout témata, v nichž jsme silnější. I proto, že to lidi zajímá nejvíc, mohli jsme si na nich víc povodit vládu, která je v těchto oblastech naprosto neschopná, a také pan generál Pavel v nich byl slabší. Nemyslím, že nám to volby prohrálo, protože mainstream a média byla nastavena tak, že o panu generálovi bylo rozhodnuto předem.

Prosím? Já myslela, že o vítězi rozhodli voliči.

Vzpomínáte si na výrok Václava Klause, jenž někdy v roce 2011 hodnotil přímou volbu tak, že hlavu státu nevyberou lidé, ale média, která ukážou předem na vítěze, jehož pak budou občané volit? Ale my si nestěžujeme, to k tomu patří.

Co chcete udělat, abyste v roce 2025 opět vstoupili do Strakovy akademie hlavním vchodem?

Přesvědčit voliče, že jenom nekritizujeme, ale umíme předkládat řešení, jež jsou podložená expertními analýzami a znalostmi. A že máme lidi, kteří jsou schopni myšlenky realizovat.

S kým byste chtěli vládnout?

Nikdy to neoznamujeme předem. Je nesmysl, že nemáme koaliční potenciál. To říká vláda, která se nás bojí. Jsme hnutí, za nímž jde skoro třetina voličů. I před komunálními volbami pětikoalice tvrdila, že s námi nikdy nepůjde, a pak jsme je porazili a dnes máme ve spoustě měst koalice s ODS, TOP 09 nebo lidovci a STAN. Ochota dělat koalice roste s počtem hlasů, které hnutí ve volbách získá.

SPD je pro vás relevantní partner?

S hnutím SPD jsme nikdy netvořili žádnou koalici. Mnohokrát jsme se proti němu vymezili a řekli jsme, že tam jsou některé nepřekročitelné bariéry. V rámci opozice ale logicky někdy postupujeme společně.

Dovedete si představit, že v případě úspěchu nebude po volbách premiérem Andrej Babiš, ale vy?

To je spekulace. Teď se musíme soustředit na práci a poté uvidíme.