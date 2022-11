Janeček se zařadil mezi prezidentské kandidáty. Nasbíral přes 73 tisíc podpisů

ČTK

Podnikatel Karel Janeček sesbíral pro svou prezidentskou kandidaturu přes 73 tisíc podpisů občanů. Novinářům to řekl dnes dopoledne při příchodu na ministerstvo vnitra v Praze, kam přišel podat svou přihlášku do voleb. Úřad před jeho příchodem obdržel do 09:30 přihlášky od 16 kandidátů, řekla ČTK Hana Malá z tiskového odboru ministerstva vnitra.

Podnikatel Karel Janeček odevzdal na ministerstvu vnitra v Praze petiční archy a přihlásil se ke kandidatuře na prezidenta, 8. listopadu 2022. Vpravo je jeho manželka Lilia Khousnoutdinova | Foto: ČTK