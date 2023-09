Generál Karel Řehka je přesvědčen, že musíme udělat všechno pro to, aby válka na našem území nebyla. V jeho pojetí to znamená dát potenciálnímu nepříteli najevo, že ozbrojený útok by se mu nevyplatil. „Musíme se připravit na ozbrojený konflikt vysoké intenzity, velkého rozsahu a s technologicky vyspělým protivníkem, který vlastní jaderné zbraně. V dnešní situaci to znamená chystat se na válku s Ruskem,“ říká v rozhovoru pro Deník.

Náčelník generálního štábu Karel Řehka | Foto: Deník/Martin Divíšek

Proto je podle náčelníka Generálního štábu Armády České republiky nutné investovat do bezpečnosti, kterou ovšem vnímá daleko komplexněji než jen pořizování moderních zbrojních systémů. „Obranný rozpočet není dárek armádě. Rozčiluje mě, když se to takto prezentuje. Jde o investice naší společnosti do vlastní bezpečnosti. Tečka.“

Armáda ohlodaná na kost

Řehka těžce nese, že se v minulosti do obranyschopnosti země příliš neinvestovalo. „Pokud chceme žít v rozvinuté zemi a přejeme si ji předat v dobrém stavu našim dětem, musíme řešit bezpečnost. Bohužel jsme v minulosti obranu strašně podceňovali a na armádu jsme vydávali minimum prostředků, takže byla ohlodána až na kost,“ tvrdí generál.

Doba klidu a míru už je podle něj pryč. „Musíme dělat všechno pro to, abychom se vyhnuli dalšímu konfliktu v Evropě, válčení a násilí. To, že jsme tu měli delší mírovou periodu, je spíš výjimečná záležitost. Chceme-li, aby to vydrželo, musíme mít reálné schopnosti, aby protivník, konkrétně Rusko, viděl, že je máme, stejně jako vůli je použít. V tom musíme být transparentní. Pokud to neuděláme, říkáme si o vážný problém,“ míní Karel Řehka.

Letouny F-35 nejsou rozmarem vojáků

V rozhovoru se také vyjadřuje k pořízení amerických letounů F-35. Proč by Česko v případě napadení nemohly ochránit stroje větších členských států? „NATO není charita, které nám přijde pomoct. Funguje na principu obranného plánování, které reaguje na změny prostředí a bezpečnosti. Vojenské plány se musejí plnit reálnými silami, vojáky, tanky, děly, letadly. To probíhá na úrovni celé Aliance, tedy v jakémsi balíku, který říká, co potřebujeme doplnit, jaké máme mezery. Úkoly se pak přidělují jednotlivým zemím,“ přibližuje.

„Takže nejde o to, že by se generálové v Česku nudili, koukali se z okna a najednou je přepadl rozmar, že chtějí nějaké krásné letadlo, které vyrobili v USA. Když teď říkáme, že chceme letoun páté generace, víme, proč ho chceme. Dva roky jsme promýšleli všechny souvislosti, úpravy infrastruktury a především jeho využití, změny v datových centrech, IT technologii, vzdělávacím obsahu,“ dodává.

Proč podle Karla Řehky není až tak důležité, co si o obranyschopnosti myslí jednotliví politici, ale jak se k ní staví společnost jako celek? Co říká o válce? Dozvíte se v rozhovoru v zítřejším Deníku.