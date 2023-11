V další debatě Deníku, jejímž hostem byl v pondělí bývalý předseda vlády Andrej Babiš, účastníci vzpomínali i na zesnulého bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Babiš například zmínil i to, jak aktivně podpořil bývalého předsedu strany TOP 09 při prezidentské volbě v roce 2013. Vztahy ale byly jinak chladné, Schwarzenberg několikrát zopakoval, že strana ANO i Andrej Babiš pro něj nejsou partnery.

Andrej Babiš zavzpomínal na Karla Schwarzenberga. Podívejte se, čím šéf ANO překvapil. | Video: Deník

Ačkoli politické dráhy obou mužů se v Poslanecké sněmovně protnuly, ty lidské nikoli. Osobně se vůbec neznali. „V počátku mé politické kariéry mě David Černý požádal o podporu pana Schwarzenberga, tak jsem ho veřejně podpořil a taky jsme pomáhali roznášet letáky na Moravě,“ zavzpomínal na leden 2013 Andrej Babiš.

Na Karla Schwarzenberga zavzpomínal i jeho přítel František Kinský:

František Kinský o Karlu Schwarzenbergovi: Ztrácím celoživotního přítele

Dodal, že vzhledem k projevené podpoře očekával, že si budou představeni a promluví spolu. „Nikdy jsme spolu ale nemluvili, nikdy jsme se spolu bohužel nesetkali,“ postěžoval si bývalý premiér.

Zesnulého politika přesto ocenil jako velkou osobnost české polistopadové politické scény. „Vždy působil přátelsky, byl celkem vtipný,“ poznamenal Babiš.

Záznam celé debaty s Andrejem Babišem. Co zaznělo? Být premiér, po africké cestě bych Lipavského vyhodil, řekl Babiš Vzpomínka na Karla Schwarzenberga

Zdražování potravin. Kdo za to může?

Zdražování energií

Téma gigafactory

Podpora Izraele a zahraniční politika

O sklizni lískových oříšků Zdroj: Deník

Soustrast pozůstalým projevil už o víkendu na sociální síti X. „Smutná zpráva o úmrtí Karla Schwarzenberga. Je mi to líto, upřímnou soustrast všem pozůstalým,“ napsal.

Schwarzenberg podporu Babišovi neoplatil

Čestný předseda TOP 09 Schwarzenberg z politické dráhy Andreje Babiše příliš nadšený nebyl. Vyvracel expremiérem často opakované tvrzení, že on do politiky nechtěl a necítí se politikem být. „Babiš byl politik už od začátku a velmi nadaný. Když to řemeslo děláte, jste politik. To je, jako když jde holka čas od času s někým za peníze a tvrdila by, že není k****,“poznamenal v rozhovoru pro Deník v roce 2017.

Jak vzpomíná na Karla Schwarzenberga redaktorka Deníku Kateřina Perknerová:

Nevejdu se do žádné škatulky, řekl mi Karel Schwarzenberg. Bylo to tak

Už tehdy vyloučil, že by jeho strana TOP 09 mohla s hnutím ANO vládnout. „Jsou tři strany, se kterými bychom nikdy nešli. To je KSČM, noční můra (Tomio Okamura pozn. red.) SPD a ANO. To nejsou demokratické strany, nejsou to partneři,“ zdůraznil Schwarzenberg.

Názor nezměnil ani při prezidentské volbě letos v lednu. Podporu, kterou od Babiše dostal při stejné volbě deset let nazpátek, mu neoplatil.

Izrael má právo se bránit, Lipavského bych vyhodil

V debatě Deníku přišlo na přetřes také téma Izraele a probíhajícího konfliktu v pásmu Gazy nebo cesta premiéra Petra Fialy do Afriky. Podle Babiše je aktuální zahraniční politika velmi aktivistická, špatně vedená ze strany předsedy vlády i jeho týmu a vzhledem k aktuálním problémům v tuzemsku i zbytečná. Ministra zahraničí Jana Lipavského by z postu vyhodil.

Na podpoře Izraele se ale opoziční politik s vládou shodne. „Odsoudil jsem Hamás, podpořil jsem Izrael,“ zdůraznil.

Andrej Babiš se v debatě Deníku vyjádři k Izraeli a zahraniční politice. A nešetřil kritikou:

Zdroj: Deník