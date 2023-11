Bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg je kvůli zdravotním potížím v jedné z vídeňských nemocnic, kam byl letecky převezen z ČR. Uvedl to server Expres. Pětaosmdesátiletý čestný předseda TOP 09 řekl Blesk zprávám, že ho trápí mimo jiné srdce a ledviny. Schwarzenberg se delší dobu potýká se zdravotními problémy, kvůli nimž byl opakovaně hospitalizován v Praze a nemohl od prezidenta Petra Pavla 28. října osobně převzít Řád bílého lva, nejvyšší české státní vyznamenání.

Karel Schwarzenberg | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

„To se zeptejte lékařů, proč mě sem převezli. Já to nevím. Že by tu byli větší specialisté než v Česku, si nemyslím. Odhaduji, že to bude zhruba stejné, ale tady budu moct vidět děti a vnoučata,“ řekl Expresu Schwarzenberg, který ve Vídni strávil velkou část svého života a má tu část rodiny.

Karel Schwarzenberg pochází z orlické větve šlechtického rodu Schwarzenbergů. Studoval práva ve Vídni a Štýrském Hradci a lesnictví v Mnichově, studia nedokončil. Do roku 1989 žil v zahraničí, po listopadové revoluci se stal kancléřem prezidenta Václava Havla. V letech 2004 až 2010 byl senátorem a v letech 2007 až 2009 se stal poprvé ministrem zahraničí. V červnu 2009 spolu s Miroslavem Kalouskem založil stranu TOP 09, téhož roku na podzim byl zvolen jejím předsedou. V čele strany vydržel do roku 2015, odkdy je emeritním předsedou TOP 09.

V letech 2010 až 2013 byl ve vládě Petra Nečase (ODS) vicepremiérem a ministrem zahraničních věcí. V letech 2010 až 2013 a poté od podzimu 2013 do podzimu 2021 byl poslancem. Ve volbách do Sněmovny v roce 2017 se jako 79letý stal nejstarším zvoleným poslancem v historii.

V roce 2013 v první přímé volbě prezidenta postoupil do druhého kola, ve kterém prohrál s Milošem Zemanem.