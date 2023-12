Prezident Petr Pavel, členové vlády, členové rodu Lobkowiczů, Czerninů nebo Kinských. Pohřbu zesnulého diplomata, bývalého českého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga se v sobotu 9. prosince zúčastní mnoho známých osobností. Přestože byl Schwarzenberg významnou postavou veřejného života, při na velkoplošné obrazovky přenášené mši v katedrále svatého Víta mu poslední sbohem dají především jeho nejbližší. Předpokládá se, že lidé v chrámu uvidí jeho manželku, děti či synovce. Deník přibližuje, kdo je kdo.

Karel Schwarzenberg na svém zámečku Dřevíč v roce 2012. | Foto: ČTK

Manželka Therese Schwarzenbergová

Therese Schwarzenbergová, manželka Karla SchwarzenbergaZdroj: Profimedia

Osudovou ženou Karla Schwarzenberga byla jeho manželka, rakouská homeopatka Therese Schwarzenbergová. Vzal si ji hned dvakrát. Nyní třiaosmdesátiletá žena má rovněž šlechtické kořeny - narodila se jako Tereza hraběnka z Hardeggu na Kladsku a v Machlandu. Vystudovala lékařství na Vídeňské univerzitě, kde promovala v roce 1966. Poté, co se několik let živila jako praktická lékařka, se začala věnovat homeopatii a v roce 1983 si otevřela homeopatickou praxi.

S Karlem Schwarzenbergem se potkali v roce 1957 ve Vídni na banketu pro nezadané aristokraty, vzali se o deset let později. V manželství se narodili tři potomci - Jan Nepomuk, Anna Karolína a Karel Filip. Později se ovšem ukázalo, že nejmladší syn je nemanželským potomkem, který se narodil z mileneckého vztahu Thesere s rakouským průmyslníkem Thomasem Prinzhornem. Toto zjištění v roce 1988 zapříčinilo rozvod manželství, Karel a Therese Schwarzenbergovi se ovšem znovu vzali 25. července 2008. Celkově jako manželé společně prožili 35 let.

Jak bude vypadat pohřeb Karla Schwarzenberga mše začne v sobotu 9. prosince ve 12 hodin ve svatovítském chrámu na Pražském hradě

rakev bude zahalena do schwarzenberské vlajky, před oltářem budou vystaveny řády Bílého lva a Zlatého rouna

zazní československá hymna

mši bude sloužit pražský arcibiskup Jan Graubner, koncelebrovat budou Mons. Tomáš Halík, pomocný biskup pražský Václav Malý, páter Ladislav Heryán a biskupové

obětní dary ponesou dlouholetí nejbližší spolupracovníci Karla Schwarzenberga Marcela Dvořáková, Michael Pastorek a Filip Štědrý

Marcela Dvořáková, Michael Pastorek a Filip Štědrý čtení přednese synovec Ferdinand, přímluvy přečtou Terezie Radoměřská a Miroslav Kalousek

smuteční řeč povede prezident Petr Pavel. Závěrem poděkuje syn Jan Schwarzenberg

průvod se na cestě z katedrály zastaví u Schwarzenberské kaple, zazní 34 úderů zvonu Zikmund jako připomínka 34 let svobodné republiky

rakev z katedrály vyprovodí smuteční marš v podání Hudby Hradní stráže, zkomponovaný pro maršálka Schwarzenberga

rakev bude naložena do vozu, v doprovodu policejních motocyklů se krátce zastaví před Schwarzenberským palácem na Hradčanském náměstí, krokem projede okolo Černínského paláce a v doprovodu policejního vozu bude převezena na Orlík (Zdroj: tisková zpráva k poslednímu rozloučení)

Syn Jan Nepomuk

Jan Schwarzenberg přebírá Řád Bílého lva občanské skupiny 1. třídy za svého otce, politika Karla Schwarzenberga, který jej dostal za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti politiky.Zdroj: ČTK

Hlavou rodu se po smrti Karla Schwarzenberga stal jeho nejstarší syn a dědic Jan Nepomuk. Toho lidé uslyší při obřadu ve svatovítském chrámu i mluvit, pronese závěrečné poděkování. Byť se snaží žít spíše v ústraní, už v říjnu se dostal do hledáčku českých médií, když za svého tehdy už vážně nemocného otce přebíral ve Vladislavském sále státní vyznamenání.

Jan Nepomuk Ondřej Jindřich Josef Karel Ferdinand Jan Evangelista Tři Králové Achaz Michael Maria dědičný princ ze Schwarzenbergu, jak zní celé jméno dědice schwarzenberského majetku v České republice, přišel na svět v prosinci 1967 ve Vídni. Jeho hlavním sídlem je nyní rakouské panství Obermurau, kde prožil většinu života, a stará se o schwarzenberský majetek a pozemky. Ve volném čase je vášnivým lovcem.

V archivním rozhovoru pro web news.at uvedl, že si s otcem byli povahově podobní a sdíleli stejné názory. Od roku 2017 je ženatý s italskou šlechtičnou a scénáristkou Francescou Riario-Sforzovou, která ho zřejmě doprovodí i na poslední rozloučení s jeho otcem v Praze. Pár je bezdětný.

Dcera Anna Karolína

Lila SchwarzenbergováZdroj: ČTK

V prosinci 1968 se Karel Schwarzenberg stal otcem podruhé, v manželství s Therese Schwarzenbergovou se mu narodila dcera Anna Karolína, jíž se v rodině říká Lila. I ona se pravděpodobně zúčastní pohřbu ve svatovítském chrámu. O svém otci a jejich rodině až nečekaně otevřeně promluvila v dokumentu z roku 2022 Můj otec kníže.

Anna Karolína měla vždy blízko k filmovému světu. V roce 1997 se pak provdala za známého britského scénáristu Petera Morgana, známého mimo jiné tvorbou děl o britské královské rodině - stojí totiž třeba za filmem Královna z roku 2006 či seriálem Koruna (The Crown). Pár se rozešel v roce 2014. V manželství se narodilo pět dětí - vnuků a vnuček Karla Schwarzenberga, které by rovněž mohly být přítomné na jeho pohřbu. Konkrétně to jsou nejstarší Gioia Maria, o dva roky mladší Robin Leopold, 19letý Karel Benjamin, o dva roky mladší Victor a nejmladší Ben László.

Nevlastní syn Karel Filip

V roce 1979 se Karlu Schwarzenbergovi narodil druhý syn, který dostal jméno Karel Filip. Záhy se ale ukázalo (a informace pronikla i na veřejnost), že jeho otcem je ve skutečnosti rakouský podnikatel Thomas Prinzhorn, který ho i adoptoval. Karel Schwarzenberg ovšem s Karlem Filipem Prinzhornem vztahy nepřerušil. Naopak, v pozdějších rozhovorech se vyjádřil, že jej miluje stejně jako svého biologického syna. Karel Filip se tak zřejmě rovněž objeví na jeho pohřbu. Jeho prostřednictvím měl Karel Schwarzenberg ještě dvě nevlastní vnučky.

Synovec Ferdinand

Vzhledem k tomu, že nejstarší syn Karla Schwarzenberga Jan Nepomuk zatím nemá potomky, a v rodu se dědí po mužské linii, mohl by později být dalším dědicem majetků v Česku a Rakousku Karlův synovec Ferdinand (potomek jeho zesnulého bratra Bedřicha). I on bude na sobotním pohřbu nejen hostem, ale přímo se také zúčastní ceremonií - přednese čtení.

Tento česko-švýcarský šlechtic má k České republice blízký vztah, neboť zde studoval a v současnosti v zemi žije na rodinné usedlosti. Podle blogu Royal Watcher, jenž přinesl informaci o letošní šlechticově svatbě (jeho manželkou se stala šlechtična Marie Frilingová, mezi jejíž předky se řadí i královna Marie Terezie, a která ho zřejmě bude na pohřbu doprovázet), v současnosti působí jako ředitel automobilky Porsche pro východní Evropu.

Ferdinand Schwarzenberg má sestru Marii.

Sestry Marie Eleonora a Anna Marie

Karel Schwarzenberg pocházel ze čtyř sourozenců. Jeho jediný bratr Bedřich zemřel v roce 2014, na pohřeb by ale mohly dorazit jeho stále žijící sestry Marie Eleonora, provdaná von Bredow a Anna Marie, provdaná von Haxthausen, s rodinami - tedy synovci a neteřemi Karla Schwarzenberga.

Nyní 87letá Marie Eleonora má 3 děti - dceru Vendeline, syna Leopolda a syna Felixe, kteří již mají své potomky. Nyní 77letá Anna Marie má syny Caspara a Augusta. Tito příbuzní Karla Schwarzenberga trvale žijí mimo Českou republiku.