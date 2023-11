Radši se chci prát, než s lumpy tancovat. Úryvkem z Voskovcovy a Weichovy hry Těžká Barbora odpověděl pražský lídr TOP 09 Karel Schwarzenberg v roce 2017 na otázku Deníku, zda by šel do koaliční vlády s ANO. Šéfa hnutí Andreje Babiše, který o sobě tvrdí, že není politik, pak srovnal s prostitutkou. Připomeňte si velmi upřímý rozhovor Karla Schwarzenberga z roku 2017 nejen o volbách, ale i o jeho rodné Praze či Andreji Babišovi.

Karel Schwarzenberg byl upřímný politika. Nebál se říci, co si myslí. Připomeňte si rozhovor Deníku. | Foto: Deník/Martin Divíšek

„To je, jako když jde holka čas od času s někým za peníze a tvrdila by, že není k***,“ řekl tehdy na adresu Babiše kníže Karel Schwarzenberg. Co dalšího zaznělo? Zavzpomínejte na jednoho z nejvýraznějších českých politiků.

Pražané vidí jako největší problém dopravu, a to nedostavěné okruhy a hluk, jak zjistil pro Deník exkluzivní průzkum SANEPu. Souhlasíte?

Když jsem byl senátorem za Prahu 6, tak jsem zjistil, že okruh chceme udělat pořád ještě podle původních plánů říšského úřadu. Na plánování okruhu se vlastně nic nezměnilo.

Takže je to stejné od 30. let?

Ano. Jenže Praha se změnila. A otázka pro mě je, kde tam okruh udělat, kudy ho vést. Já mám obavy, že nikde nejde tak dobře tunelovat, jako když se staví tunel. Proto nejsem pro tuto variantu. Nikdy nevíte, co při takové stavbě objevíte. Najednou tam prosákne někde voda a hned se stavba začne prodražovat.

Setkávám se s postojem, že lidé nepůjdou k volbám parlamentním, ale prezidenta volit půjdou. Co byste jim vzkázal?

Měli by víc přemýšlet. Nejít k volbám, je vždy podpora extremistických stran. Neboť jejich voliči přijdou vždy. Tedy, když chcete podpořit Tomia Okamuru a Andreje Babiše, pak k volbám nemusíte, protože i tak vyhraje ANO a Okamura. Je to vaše rozhodnutí nevolit. Ale vyhrají téměř jistě ti, koho byste nevolili. Tak to prostě je. Že jsou lidi z tradičních stran zklamaní, to může být i pravda, neznamená to ale, že by neměli hodit svůj hlas. Protože tím, že nepůjdou, volí ty největší hajzly.

Lidi jsou ale znechucení politikou, stačí vyslechnout pár rozhovorů v hospodě, podívat se na volební účast. Existuje něco, co by to změnilo?

Podívejte se, z toho těží právě malé, extrémistické, prapodivné strany. Na první pohled nabízejí nové ksichty. My doplácíme na léta hojnosti. Mnoho nadějných a nadaných lidí je lépe placeno ve firmách, než kdyby pracovali pro stát. Nejlepší politici byli po válce.

Dnes se do politiky hrnou lidi, kteří jsou omyl přírody, v zaměstnání ani v podnikání neuspěli, tak se holt dali na politiku. A s tím souvisí to, proč by na druhou stranu někdo schopný vstupoval do politiky, když se na něj bude pohlížet jako na lotra.

Do jaké kategorie byste zařadil Andreje Babiše. Ten před čtyřmi lety tvrdil, že není politik, že není jako vy, tradiční politici, nepotřebuje krást, protože má peněz dost a chce makat…

Babiš byl politik už od začátku a velmi nadaný. Když to řemeslo děláte, tak jste politik. To je, jako když jde holka čas od času s někým za peníze a tvrdila by, že není k***. Já jsem v životě poznal několik boháčů a miliardářů. Nikdy jsem nezažil, že by některý z nich řekl, že má peněz dost.

Takže by TOP 09 do vlády s Andrejem Babišem nešla?

Jsou tři strany, s kterými bychom nikdy nešli. To je KSČM, noční můra (Tomio Okamura pozn. red.) SPD a ANO. To nejsou demokratické strany, nejsou to partneři.

Takže se někdy se člověk musí smířít s rolí v opozici?

Ano. Někdy je lepší být v opozici, než skládat za každou cenu vládu. Odpovím vám na to úryvkem písně z Těžké Barbory. Radši se chci prát, než s lumpy tancovat.