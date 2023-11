Zámek Orlík má nového pána. Po smrti diplomata, politika a bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga po něm tituly i rodový majetek v České republice a Rakousku zdědil jeho syn Jan Nepomuk. Na rozdíl od svého otce se straní mediální pozornosti, v jednom z dřívějších rozhovorů ale řekl, že se podobali nejen vzhledem, ale i povahou.

Jan Schwarzenberg přebírá Řád Bílého lva občanské skupiny 1. třídy za svého otce, politika Karla Schwarzenberga, který jej dostal za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti politiky. | Foto: ČTK

13. kníže ze Schwarzenbergu, 18. vévoda krumlovský, hrabě ze Sulzu a okněžněný lankrabě klettgavský. Kdyby v Česku nebyly šlechtické tituly zrušeny, přesně tyto by po smrti svého otce Karla Schwarzenberga nyní nosil rakousko-český šlechtic Jan Nepomuk Schwarzenberg. Vzhledem k tomu, že se v osobě jeho otce spojily obě české větve Schwarzenbergů - orlická a krumlovsko-hlubocká, je Jan Nepomuk hlavním dědicem tohoto šlechtického rodu.

Na rozdíl od zesnulého bývalého českého ministra zahraničí se jeho nejstarší potomek rád drží v ústraní, příležitostně se ovšem vyjadřuje k rodovému majetku či lesnictví pro rakouská média. Češi si nového pána zámku Orlík mohli výjimečně prohlédnout například při letošním udělování státních vyznamenání, kdy od prezidenta Petra Pavla převzal za svého otce Řád bílého lva I. třídy. Zdravotní stav Karla Schwarzenberga totiž už nedovoloval, aby se slavnostního večera zúčastnil on sám.

Deník představuje dědice rodu Schwarzenbergů.

Slavnostní udílení státních vyznamenání na Pražském hradě. Osobnosti poprvé vyznamenal český prezident Petr Pavel.Zdroj: Denik/Zbyněk Pecák

Zapálený lovec

Jan Nepomuk Ondřej Jindřich Josef Karel Ferdinand Jan Evangelista Tři Králové Achaz Michael Maria dědičný princ ze Schwarzenbergu, jak zní celé jméno dědice schwarzenberského majetku v České republice, přišel na svět v prosinci 1967 ve Vídni. Narodil se jako první dítě Karla Schwarzenberga a jeho manželky Theresy, rozené hraběnky z Hardeggu. Má dva mladší sourozence - vlastní sestru a nevlastního bratra.

Hlavním sídlem rodiny byl v době jeho dětství a dospívání zámek Obermurau v rakouském Štýrsku, na němž Jan Nepomuk tráví většinu času dosud a podle rakouských médií jej považuje za své hlavní sídlo. Jak připomíná archivní rozhovor s jeho matkou v rakouském listu Kurier, v rodině se nyní pětapadesátiletému muži odmala přezdívalo Aki.

Informací o jeho dětství, dospívání či mladých letech nikdy na veřejnost neproniklo mnoho, neboť dědic rodu Schwarzenbergů se mediální pozornosti vždy spíš vyhýbal. Už téměř dvacet let má ale na starosti spravování schwarzenberských majetků v České republice i Rakousku. Ve volném čase je pak vášnivým lovcem, připomíná web Mein Bezirk.

VIDEO: Jan Nepomuk Schwarzenberg na výstavě loveckých trofejí:

Zdroj: Youtube

V roce 2011 se při lovu v České republice vážně zranil, když mu do tváře vystřelila vlastní porouchaná zbraň. „Měl jsem ve tváři třináct zlomenin. Nejdříve to velmi bolelo, tvář byla k nepoznání, ale trvalým následkům jsem se vyhnul,“ řekl Jan Nepomuk Schwarzenberg v roce 2012 v rozhovoru pro rakouský web News.at.

Péče o Orlík? Nic nového

Stran péče o rodový majetek se pro Jana Nepomuka Schwarzenberga otcovou smrtí moc nezměnilo. Jeho správcem je totiž už od roku 2007. Na starosti má například panství Orlík, zámek Obermurau ve Štýrsku nebo Schwarzenberský palác ve Vídni. Tato panství formálně nejsou majetkem jednotlivce, nýbrž Knížecí nadace rodu Schwarzenbergů, kterou ale spravuje právě Jan Nepomuk.

Jak zmínil v rozhovoru z roku 2012, jeho každodenní náplní práce je například obchodní činnost nadace, neboť v Rakousku pod ní spadají třeba rozsáhlé lesy. „Naše rodina nikdy nepatřila mezi finanční spekulanty, jsme staromódní. Naší filozofií je, že majetek zůstane v zemi, v níž se nachází. Aby zůstal pohromadě, umístili jsme jej do nadace,“ vysvětlil pro web News.at.

Právě kvůli péči o rodové dědictví je Jan Nepomuk neustále na cestách mezi Obermurau, Vídní a Českou republikou. „Mluvím plynně česky,“ podotkl v roce 2012.

Aktivně se stará také o Schwarzenberský palác v centru Vídně. Například loni vzbudil pozornost, když rozhodl o pomalování jeho zdi barvami ukrajinské vlajky, čímž vyjádřil podporu Ruskem napadené zemi. Vzhledem ke špatnému stavu sídla se jistou dobu zvažovalo, že v něm vznikne šestihvězdičkový hotel nebo kasino provozované investorem.

Jan Nepomuk rovněž přišel s nápadem otevřít park paláce pro veřejnost. „Věřím, že by to bylo velmi dobré řešení, protože by to byla další rekreační oblast ve frekventované lokalitě,“ prohlásil tehdy pro list Der Standard. Oba záměry ale selhaly.

Jaký otec, takový syn

Se svým otcem Karlem Schwarzenbergem měl Jan Nepomuk dobré vztahy. V rozhovoru pro web News.at třeba zmínil, že se otci podobá nejen vzhledem, ale i povahou. „Právě proto si tak často lezeme na nervy,“ zažertoval v roce 2012.

Podle jeho slov si byl vždy vědom své role dědice rodu a nikdy si nepředstavoval svou budoucnost jinak. „Nejsem snílek. Velmi rád si plním své povinnosti, které mi osud nadělil,“ vyjádřil se.

Jan Nepomuk Schwarzenberg v rozhovoru pro Salzburger Nachrichten:

Zdroj: Youtube

Na rozdíl od Karla Schwarzenberga je pro Jana Nepomuka domovem především Rakousko. V rozhovoru pro Salzburger Nachrichten zmínil, že Rakousko vnímá jako hezkou zemi k životu, v níž žije velmi rád a spokojeně.

Zatím bez dědice

Co se týče soukromého života, v současnosti je Jan Nepomuk Schwarzenberg podruhé ženatý. Za manželku si v roce 2017 při soukromém obřadu na zámku Obermurau vzal italskou šlechtičnu, spisovatelku, novinářku a scénáristku Francescu Riario-Sforzovou.

Manželství je zatím bezdětné, a vzhledem k tomu, že se v rodu Schwarzenbergů dědí po mužské linii, v případě, že se Jan Nepomuk nedočká syna, přejdou po jeho smrti majetek i tituly na jeho bratrance Ferdinanda Schwarzenberga.

Tento česko-švýcarský šlechtic má k České republice blízký vztah, neboť zde studoval a v současnosti v zemi žije na rodinné usedlosti. Podle blogu Royal Watcher, jenž přinesl informaci o letošní šlechticově svatbě (jeho manželkou se stala žena, mezi jejíž předky se řadí i královna Marie Terezie), v současnosti působí jako ředitel automobilky Porsche pro východní Evropu.