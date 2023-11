Začátkem týdne se po sociální síti X, dříve Twitter, rozšířil údajný výrok bývalého českého prezidenta Václava Klause, jenž měl o zesnulém Karlu Schwarzenbergovi pronést, že prý musí nesouhlasně vrnět, když slyší to jednostranné kýčovité laudatio na jeho adresu, a že Schwarzenberg nikdy nebyl autentickým zástupcem českých lidí, zájmů a hodnot. Na Klause se snesla kvůli těmto slovům vlna kritiky, ve skutečnosti je ale nikdy neřekl.

Výrok připisovaný Václavu Klausovi se ve skutečnosti objevil poprvé na účtu uživatele Marka Vondráka, kde vyšel v pondělí 12. listopadu ve 12:40 následující příspěvek:

„Klaus v rádiu: Já musím nesouhlasně vrnět, když dnes slyším to jednostranné kýčovité laudatio na K. Schwarzenberga. On nikdy nebyl autentickým zástupcem českých lidí, českých zájmů, českých hodnot. Byl stoupencem europeismu, snažil se naleptávat Benešovy dekrety a je přeceňován.“

Příspěvek se vzápětí začal po sociální síti X masově šířit v grafické úpravě, při níž byl výše uvedený text vložen do fotografie Václava Klause. Uživatelé jej šířili většinou s nesouhlasnými a kritickými komentáři na Klausovu adresu, přestože ten neměl s těmito slovy nic společného.

„Česká malost. Karel nechtěl, aby hrdé Česko bylo v područí Ruska a Číny a udělal pro to maximum jako brilantní a ve světě uznávaný ministr zahraničí. Pamatuji si, jak se Karel urputně hádal s Ficem a odmítal jakoukoliv závislost na Rusku. Češi mohou být na Schwarzenberga hrdí,“ komentovala ještě v pondělí večer Klausovu fotku s vymyšleným citátem například předsedkyně Liberálně ekologické strany Džamila Stehlíková, bývalá ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny ve druhé Topolánkově vládě.

Falešnému výroku zprvu uvěřil také Jiří Lobkowicz, bývalý předseda politické strany Cesta změny, který v pondělí adresoval Václavu Klausovi velmi ostrá slova.

Výrok je falešný

Další uživatelé Twitteru však vzápětí začali přidávat k šířícímu se výroku skutečný kontext, tedy informaci, že je vymyšlený a pochází z Vondrákova účtu. Na skutečnost, že Klausův výrok je falešný a pochází od Vondráka, upozornil už v pondělí 13. listopadu také web Echo24. Vondrákovo autorství zmínil na sociální síti X už v pondělí také účet autorů někdejší mapy české dezinformační scény Mapadezinfosceny.unas.cz:

„Přátelé, kdo to nevěděl, tak @MarekVondrak je lhář, který si prostě vymýšlí, aby ‚byl zajímavý‘! Proč? Dopamin? Touha po pozornosti? Prostě idiocie? Nevím! Ale každopádně je to chronický lhář a pohádkář, takže jeho tweety berte prostě s rezervou, nebo pro klid - blokace!“ uvedl provozovatel tohoto účtu, který zůstává v anonymitě.



Vondrák sám svůj původní příspěvek později opakovaně označil za „satiru“. „Satira není dezinformace… Je to i v biu… neprodukuju zpravodajství, ale zábavný obsah… Navíc šlo o jasnou parodii, viz hned první věta…“ uvedl v jedné z řady těchto reakcí, přičemž poukázal na to, že se v záhlaví svého účtu na sociální síti X prezentuje jako „autor vážného i nevážného ‚V radiu‘“.

Jak Lobkowicz, tak Stehlíková posléze uznali svou chybu, přičemž konkrétně bývalá ministryně připojila i osobní omluvu: „Musím se omluvit Václavu Klausovi, ve skutečnosti on to TAK neomaleně neřekl, byl to vtip @MarekVondrak. Vím, že Václav Klaus měl Karla Schwarzenberga rád. Skutečně ho poprvé jmenoval ministrem za zelené po osobním setkání; kníže řekl, že obavy prezidenta bez problémů ‚rozptýlil‘,“ uvedla Džamila Stehlíková jen krátce poté, co zveřejnila původní post.

Lobkowicz byl ve svém vyjádření podstatně rezervovanější, ale pochybení připustil rovněž: „Stojím si za svými slovy, udělal jsem chybu tím, že jsem si nezkontroloval informační zdroj, na který jsem reagoval, ale mé myšlenky a názory na VK se nemění,“ napsal na Twitter v úterý 14. listopadu.

Co Klaus skutečně řekl?

Václav Klaus na zesnulého Karla Schwarzenberga zavzpomínal v pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News, odvysílaném v neděli 12. listopadu.

„Karel Schwarzenberg byl jednou z nejviditelnějších, nejvýraznějších postav naší politiky posledních dekád, posledních desetiletí. Jakkoliv já jsem s ním velmi často nesouhlasil a názory jsme měli na mnoho zásadních věcí úplně diametrálně odlišné, tak myslím, že jsme spolu vždycky měli velmi korektní vztahy a mluvili jsme spolu v pohodě. Já bych to chtěl podtrhnout tím, že i přes tyto odlišné názory, já jsem ho dvakrát jmenoval jako prezident republiky ministrem zahraničí, takže jsem neprotestoval proti jeho jmenování a dokonce jsem ho brával občas s sebou na zahraniční cesty,“ uvedl v tomto pořadu.

Oficiální Klausovy webové stránky Klaus.cz ani webové stránky Institutu Václava Klause do středy 15. listopadu žádný samostatný text zesnulému Karlu Schwarzenbergovi nevěnovaly. Na stránkách Institutu Václava Klause se o něm jen krátce zmínil ve svém úterním textu Kdo je tady extrémista? (polemizujícím s jedním z výroků Petra Fialy o extrémismu) Ivo Strejček:

„Zdá se, že k naší současnosti vykolejené slabošstvím a pokrytectvím dnešních českých politiků bude patřit i organizace státního pohřbu pro člověka, který snad mohl být pro mnohé zajímavým politikem, ale velikánem české politiky – a pokusme se být alespoň trochu objektivní a přiměření – opravdu nebyl,“ zhodnotil Strejček v závěru tohoto textu Schwarzenbergovo politické působení.