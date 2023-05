Do veřejných diskuzí se znovu dostala karenční doba, tedy neproplácení prvních dnů nemoci. Navrhuje to Národní ekonomická rada vlády. Názory na případné zdravotní dopady se liší - podle některých lékařů lidé systém zneužívají, jiní naopak tvrdí, že je nutné být doma a zabránit šíření nákazy.

Padesátiletá Hana ze středočeského Brandýsa nad Labem ví, že pro vykurýrování se z virózy jsou stěžejní první dny. Snaží se být proto doma. „Je ale fakt, že v době, kdy se první tři dny marodilo zdarma, jsem radši všechno přecházela,“ přiznala.

Naopak šestačtyřicetiletý Lukáš z Domažlic různé nemoci vyležel, i když v tu dobu nepobíral ani korunu. „Říkal jsem si, že je to lepší, než aby se mi pak rozjelo něco horšího,“ odůvodnil to.

Tři dny neplacené nemocenské? Vláda má návrh znovu na stole

Klasický spor o karenční dobu se rozhořel, když ji nedávno navrhli znovuzavést experti sdružení v Národní ekonomické radě vlády (NERV). Podle nich by měla trvat jeden až tři dny, kdy by zaměstnanci v pracovní neschopnosti nedostávali žádné peníze. Vedle úsporných aspektů, kterým se Deník už věnoval, je ve hře i zdravotní stránka věci.

Jak šel čas



V roce 2008 byla zavedena třídenní karenční doba, kterou po půl roce zrušil Ústavní soud (s odůvodněním, že lidé platí pojistné a mají z něj mít hrazenu dobu nemoci).



Karenční doba byla zavedena znovu v roce 2009 (s pozměněnými pravidly, lidé při ní neplatili odvody).



V letech 2009 až 2019 si tedy zaměstnanci první tři dny pracovní neschopnosti hradili sami.



Karenční doba byla zrušena v červenci 2019.



Zaměstnavatelé nyní hradí zaměstnancům šedesát procent denního vyměřovacího základu od prvního do čtrnáctého dne pracovní neschopnosti.



Při delším marodění následuje nemocenská placená Českou správou sociálního zabezpečení.



Znovuzavedení karenční doby navrhují experti Národní ekonomické rady vlády.



Vláda stanovisko k případnému znovuzavedení karenční doby doposud nepřijala.

Pohled lékařů

Budou lidé v momentě, kdy za první tři dny marodění nedostanou ani korunu, virózy přecházet, nebo to nebude mít žádný vliv a vyleží je? „Kloním se k názoru, že první tři dny si lidé mají platit sami. Je to krátká doba, při níž většinou nejde o vážnou nemoc a pracovní neschopnost bývá velice často pacienty automaticky zneužívána,“ řekla Deníku praktická lékařka ze středočeské obce Lety Michaela Formánková.

Domnívá se, že jejich spoluúčast na hrazení zdravotní i sociální péče je u nás nutností. „Jinak systém, v němž jsme si zvykli žít, musí za nějakou dobu nutně zkrachovat,“ dodala.

Naopak podle praktika z Prahy 10 Tomáše Kaštovského jsou první tři dny důležité především kvůli prevenci šíření nákazy. „Umožňují izolovat lidi, kteří byli vystaveni riziku nákazy, ale ještě nevykazují příznaky,“ vysvětlil.

Když jsou doma, nemohou nemoc šířit. „Z tohoto důvodu je určitě dobré motivovat je i finančně. Tedy plnou nebo částečnou náhradou mzdy vést pacienty k tomu, aby dodržovali karanténní opatření, nevydávali se do práce a do kontaktu s ostatními,“ doplnil.

Odbory jsou proti

Proti znovuzavedení karenční doby jsou dlouhodobě odboráři. „Nemocný člověk patří do postele, ne do práce. Finanční situace nemůže ovlivňovat jeho zdravotní stav. Navíc ohrožuje nejen sebe, ale i lidi kolem. Karenční doba je pro nás nepřijatelná. Tento nápad by měl rychle zmizet ze světa,“ sdělila předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková.

To, jak je důležité první tři dny nemoci platit, aby lidé zůstali doma, se podle ní osvědčilo v době pandemie covidu. Mimochodem, s výjimkou pro případnou pandemii souhlasí i odborníci z NERV. Při pandemiích karenční dobu nechtějí. Nemocný by tedy podle jejich návrhu v takových časech dostával peníze od prvního dne. Při pandemii, jak uvedli v odůvodnění jejich návrhu, je podle nich „žádoucí nemotivovat k chození do práce při nemoci“.

Zástupci ministerstva zdravotnictví zatím jasný postoj k problematice neprezentovali. „Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) k tomuto tématu v současné době zpracovává analýzu, která bude základem pro stanovisko pana ministra Válka,“ reagoval mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

ÚZIS propojí data

Jak upřesnil ředitel ÚZIS Ladislav Dušek, jedná se o pilotní projekty spočívající v propojování dat ministerstva práce a sociálních věcí s resortem zdravotnictví. „Jejich primárním cílem ale není karenční doba. Propojení dat nám umožní sledovat skutečnou nemocnost u pacientů s vážnými onemocněními, hodnotit sociální dopady vybraných nemocí, lépe zamířit preventivní programy a podobně,“ vysvětlil. Analýzy budou podle něj k dispozici nejdřív na konci června.

Pevný názor na karenční dobu nemají ani na ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV). Nemyslí si ale, že by lidé ze současného stavu něco ždímali. „Vzhledem k tomu, že podmínkou každé dočasné neschopnosti je odborné posouzení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem, je výrazně omezena možnost, aby pojištěnci účelově nemoc předstírali a nemocenské dávky zneužívali,“ sdělil Deníku vedoucí tiskového oddělení MPSV Jakub Augusta.

Připomněl, že díky zavedení eNeschopenky je od roku 2020 každý zaměstnavatel, pokud si nastaví zasílání notifikací, o vzniku nové dočasné pracovní neschopnosti prakticky ihned automaticky informován. V prvních čtrnácti dnech navíc může sám zkontrolovat, zda nemocný pravidla dodržuje. Namátkové kontroly mimo to provádějí zaměstnanci příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení.

Osvědčují se sick days?



Otázka pro místopředsedu Sdružení praktických lékařů ČR Václava Šmatláka:

Vládní NERV navrhl vrátit karenční dobu, kdy by lidé neměli první jeden až tři dny pracovní neschopnosti placené. Vláda zatím nezaujala stanovisko. Jak to vidíte ze zdravotního hlediska?

Je vhodné, aby pacient začal s léčbou co nejdříve. Otázkou je, zda současný stav, kdy karenční doba není, je ideálním nástrojem. Velmi často to vede ke zneužívání i těmi, kteří pracovní neschopnost nepotřebují, ale proč by to nezkusili. Velmi se osvědčují takzvané sick days, v počtu většinou tří dnů. Nebo práce z domova pro ty, kteří to skutečně potřebují. Firma, která to umožňuje, a takových je dnes opravdu hodně, dokáže velmi rychle zjistit, zda je tento zaměstnanecký benefit zneužíván, či nikoliv. Stejně je ale potřeba zdůraznit nedostatečné povědomí veřejnosti o prevenci běžných virových či bakteriálních onemocnění. Vedle zdravého životního stylu oproti vyspělým evropským zemím značně zanedbáváme očkování, například proti chřipce, pneumokokovým infekcím a dalším preventabilním onemocněním.





Jak to vidí zaměstnanci:

Co říkáte na návrh vládního poradního orgánu NERV na případné znovuzavedení karenční doby?



Stanislava Pokorná, Praha:

Když onemocním, tak neschopenku beru až jako poslední možnost. Nejdříve se snažím využít práci z domova nebo sick days (takovou možnost ovšem řada zaměstnanců nemá). Někdy i dovolenou. Čerpání nemocenské totiž pro zaměstnance znamená citelnou finanční ztrátu už dnes. Ti, kdo chtějí návrat karenční doby, mají zjevně zaměstnance (a jejích lékaře) za podvodníky, což mi připadá urážlivé. Především mi ale vadí, že by takový krok reálně naváděl zaměstnance k tomu, aby přecházeli nemoci, ničili si zdraví a roznášeli infekci po okolí. Vládě (a zejména ministru zdravotnictví) by mělo více záležet na zdraví svých občanů než na krátkozrakých úsporách zaměstnavatelů.



Vítězslav Bartek, Klášterec nad Ohří:

Osobně bych byl pro systém, který umožní člověku v nejnutnějších případech jít marodit a zároveň zabrání zneužívání. Třeba první dvě marodění v kalendářním roce proplácet a ostatní už ne. Nebo podobně.