Maříková zřejmě unikne stíhání. Sněmovní výbor nedoporučil její vydání

Sněmovna by neměla vydat poslankyni SPD Karlu Maříkovou k trestnímu stíhání. Vyplývá to z dnešního doporučení mandátového a imunitního výboru, který policejní žádost jednomyslně nepodpořil. Policie chce Maříkovou obvinit kvůli jejím výrokům o migrantech. Sněmovní plénum by mohlo o vydání poslankyně rozhodnout ve čtvrtek.

Poslankyně SPD Karla Maříková | Foto: ČTK

Maříková loni v lednu na svém profilu na facebooku přirovnala migranty k invazivním druhům rostlin a zvířat, jimž by měl být zakázán vstup do Evropské unie. Jejími výroky se později začala zabývat policie pro podezření z přečinu podněcování k nenávisti. Mnozí členové výboru ale o záležitosti vyjádřili pochyby, byť s výroky Maříkové nesouhlasí. Před členy výboru dnes vystoupila policejní vyšetřovatelka i Maříková. Místopředseda výboru Petr Gazdík ČTK řekl, že vyšetřovatelka při objasňování důvodů trestního stíhání "při vší úctě nebyla příliš přesvědčivá". "Argumentovala, že prohlášení paní poslankyně, protože je politička, mají větší dopad na obyvatele," uvedl. Jde podle Gazdíka o přesný opak názoru výboru, podle kterého má být poslanec ohledně projevů chráněn, byť byl Maříkové výrok podle něho mimořádně hloupý. "Paní poslankyně by měla více vážit slova a nehanobit jméno Poslanecké sněmovny takovými výroky," podotkl. Policie prověřuje poslankyni Maříkovou za její výroky Přečíst článek › Maříková požádala podle Gazdíka výbor o to, aby její vydání ke stíhání nedoporučil. Hájila se dřívějšími obdobnými výroky jiných lidí, kteří za ně stíháni nebyli, dodal. Před poslance měl dorazit i státní zástupce. "Státnímu zástupci přišla žádost výboru o vydání natolik nedůležitá, že i když byl na jednání výslovně pozván, tak nepřijel a vymlouval se na nouzový stav. Přizpůsobili jsme se jeho chápání o naléhavosti trestního stíhání," komentovat jednání výboru na twitteru jeho člen Miroslav Kalousek (TOP 09). Hrozba stíhání kvůli výrokům Maříková napsala více než před rokem na svůj facebookový profil, že "je zakázané dovážet invazivní nepůvodní druhy rostlin a zvířat na území EU. Muslimští imigranti také nejsou původními obyvateli Evropy a stejně jako invazivní druhy znamenají nečekané šíření a postupné vytlačení původních obyvatel Evropy. Proto by měli mít také zákaz vstupu na území EU". Křivě svědčil ve prospěch své ženy. Policie navrhla obžalovat expremiéra Nečase Přečíst článek › Kvůli výrokům čelili hrozbě stíhání v tomto volebním období Zdeněk Ondráček (KSČM) a Miloslav Rozner (SPD). Policie chtěla Ondráčka obvinit kvůli vyjádření vůči někdejšímu prezidentskému kandidátovi Michalovi Horáčkovi. Ondráček ho nařkl v médiích ze spolupráce s bývalou komunistickou Státní bezpečností (StB). Roznera chtěla policie stíhat za výrok o někdejším koncentračním táboře v Letech u Písku. Poslanec SPD při kritice rozhodnutí někdejší vlády o odkupu vepřína nedaleko pietního místa v Letech použil spojení "neexistující pseudokoncentrák". Sněmovna Ondráčka ani Roznera ke stíhání nevydala. Verdikt znamená, že policie by je mohla v těchto věcech stíhat potom, co přestanou být politiky chráněnými imunitou.

Autor: ČTK