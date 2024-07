V seniorském klubu pořádáte pravidelné karnevaly, což odstartovalo před třemi lety Halloweenem. Jak to lidi baví?

Ze začátku jsme se báli, že konzervativní senioři budou k podobným západním svátkům přistupovat skepticky. Jakmile jsme to ale vyzkoušeli, zjistili jsme, že se jim karnevaly líbí a že mají rádi výzvy. Baví je i vyrábět si různé kostýmy, při Halloweenu třeba strašidel nebo upírů. Obměňované slavnosti proto pořádáme takřka každý měsíc. Ať už to jsou zimní párty v bílém, nebo květinové párty. Spadáme pod Pečovatelskou službu Prahy 3, jejíž ředitelka Ludmila Tomešová vymyslela třeba akci Havaj, kdy jsme ze zahrady udělali havajský ostrov plný palem a ananasů. V půli srpna nás čeká zase slavnost ve znamení sladkého mámení, kde budou zmrzliny a jiné dobroty.

Omezují vás v aktivitách nynější vedra?

Lidé, kteří k nám docházejí, je při většině aktivit snášejí poměrně dobře. Spíš nás ale někdy limitují bouřky.

Akce pečlivě připravujete, lidem ale poskytujete volnost, aby tam čas trávili, jak jim vyhovuje. Je to záměr?

V nadsázce říkáme, že jsme takový párty klub. Zatímco v jiných obdobných zařízeních dávají přednost řízené zábavě, ať už jsou to křížovky, trénování paměti nebo třeba arteterapie, my upřednostňujeme zábavu neřízenou. Aby si tu lidé mohli v klidu sednout, popovídat si, „vyblbnout“ se a naplno si to užít podle svého. Kdo chce, zatancuje si, jiný zase může celé odpoledne strávit povídáním u dobrého jídla. Jak píšu v knížce, motivaci bereme v naší fantazii i v odborných publikacích Heleny Haškovcové (přední česká odbornice na stáří - pozn. red.) Fenomén stáří a Sociální gerontologie. Tím ale v žádném případě nekritizuji řízenou zábavu, některým lidem vyhovuje a i my jsme ji několikrát zkoušeli. Vždy se ale zapojilo jen pár jednotlivců. Přesto pořádáme například oblíbená kondiční cvičení. Hlavně se k nám ale naučili chodit lidé, kteří se chtějí volně bavit a u toho třeba grilovat.

Je grilování lákadlem?

Jistě. A nejvděčnější jsou špekáčky. Zkoušeli jsme to obměňovat, ale buřty prostě vedou. Jelikož mám jídlo také rád, naprosto souzním s tím, že lidem zpestří odpoledne. Pořádáme tu i různé přednášky nebo třeba filmový či literární klub a už si neumíme představit, že bychom u toho negrilovali. A to skoro každý týden.

Do klubu zvete i hosty. Jaké?

Lidi sem chodí rozproudit a potěšit třeba zpěvačky Jana Chládková či Maruška Pojkarová. Rád zvu také spisovatelku Marušku Formáčkovou. Časté přednášky mívá farářka Petra Šáchová, která má duchovenskou praxi s démony a povídá třeba o vymítání ďábla. To je vždycky skvělé. Začneme třeba ve čtyři odpoledne a končíme v osm večer. Pořádáme i přednášky týkající se témat sociální patologie. Pod tu spadá například drogová závislost nebo problémy spojené s erotickým průmyslem (Ondřej Syrový coby sociální pracovník v minulosti pracoval mimo jiné se ženami působícími v erotickém průmyslu - pozn. red.). Mluvit se chystáme třeba i o sektách.

Křtu vaší knížky se zúčastnila mimo jiných i zpěvačka Helena Maršálková. Poznamenala, že když kdokoli do klubu přijde a vidí, jak jsou všichni v pohodě, přestane se bát stáří. Jak vlastně stáří vnímáte?

Blízká jsou mi slova Karoliny Světlé, že stárnutí nezpůsobuje věk, ale opouštění ideálů. Proto se mi moc líbí, že senioři, kteří náš klub navštěvují, žijí okamžikem a snaží se ho užít naplno. O to, aby nestrádali, jsme se snažili i za covidu. Při dodržení všech ochranných opatření jsme dělali vše pro to, aby se mohli vídat. Sociální kontakt je totiž nenahraditelný.

Jezdí se k vám inspirovat odjinud?

Třeba spolužačka, která vede klub seniorů v severočeské Krupce, se tam snaží rozjet podobné věci. Těší mě to. Inspirují se i další. Každému říkám, že důležité je mít dobrý management a ředitele, který je tomu nakloněn. Aby tomu dali zelenou jako u nás. A musíte mít i fajn personál, který se toho nebojí a snaží se aktivity rozvíjet.

Jací jsou vaši kolegové?

Máme skvělý tým. Obvykle to jsou studenti speciální pedagogiky nebo různých humanitních oborů. Přijdou na praxi a ze začátku asi čekají něco trochu jiného - administrativu nebo sociální diagnostiku. Pro aktivizační činnosti našich klubů se ale rychle nadchnou. Končívá to i tím, že uzavřeme dohodu o pracovní činnosti a pomáhají nám.

Nadšení je motor. Přesto se ale baterky mohou občas vybít. Jak pečujete o to, abyste takzvaně nevyhořel?

Mám svůj recept, kterým je vícero externích úvazků. Díky tomu se mohu přepnout na něco jiného a tím načerpat novou energii.