Až v posledním patře čtyřpodlažního domu bez výtahu bydlí v Olomouci Adéla Srovnalová a Oldřich Svátek se svými dvěma dcerami, čtyřletou Emilku a dvouletou Karolínkou. „Když člověk nese nákup a Karolínku, je to už docela namáhavé,“ usmívá se Adéla.

Karolínka už od narození špatně prospívala, lékaři dlouho hledali diagnózu. Každou chvíli ji hospitalizovali kvůli vdechnutí mléka do plic. Když jí bylo půl roku, zavedli jí výživovou sondu do žaludku. Pak i žilní port kvůli rozpíchaným žilám. Dívenka už zažila spoustu zákroků, operací a vyšetření. V deseti měsících jí diagnostikovali Costello syndrom, což je vzácná choroba, kterou zatím určili jen u 350 lidí na světě. S léčbou, zvláště v Česku, kde jsou jen dva nebo tři pacienti, je to tedy složité.

Costello syndrom se vyznačuje malým vzrůstem, opožděním psychomotorického vývoje, špatným příjmem potravy, charakteristickými rysy obličeje, nadměrně volnou kůží, srdečními abnormalitami a zvýšeným rizikem vzniku nádorů.

Ač je Karolínka dvouletá, vypadá jako půlroční miminko. Občas pase koníčky, s dopomocí sedí či stojí, jinak jen leží na zádech. „Obyčejná chodítka jí bohužel nevyhovují, jelikož moc neudrží trup vzpřímeně a padá na zem. Potřebovala by speciální, ale to je hodně drahé,“ říká maminka a přidržuje Karolínku tak, aby na chvíli stála.

Běhání po doktorech

Kvůli složitému zdravotnímu stavu putovala s dcerou už na kardiologii, pneumologii, neurologii, ortopedii, endokrinologii, urologii nebo na oční a ušní oddělení. Nevědí, jak dobře vidí a slyší, a zatím se to dá těžko vyšetřit. Na dětské klinice v Olomouci to už Karolínka zná až moc dobře. Léčila se zde kvůli zápalu plic, infekci močových cest, mononukleóze a dalším komplikacím. Vyživovat ji lze jen sondou do žaludku. „Kojení na veřejnosti se toleruje, ale když chci malou nakrmit do hadičky, maminky mě odhánějí z hřiště,“ posteskne si Adéla.

Část složité léčby hradí pojišťovna, zbytek musí platit rodina – z našetřených peněz, od rodičů či prarodičů. „Třeba rehabilitaci máme proplacenou jednou za dva týdny. Když ji chci každý týden, musím si zbytek hradit,“ vysvětluje maminka.

V těchto dnech je péče ještě složitější, neboť Karolínka nastydla. A tak musí Adéla nad rámec všech úkonů inhalovat, odsávat a používat kašlacího asistenta. Velkou pomocnicí jí je čtyřletá Emilka, která každou chvíli jde mamince něco najít, přinést či podržet. „Karolínku mám hrozně ráda. Zkouším ji přebalovat a oblékat. A taky si hrajeme na zemi s hračkami,“ říká Emilka. Pak už si jde kreslit k tatínkovi.

„Snažím se pomáhat, jak to jde. Většinu péče ale musí Adéla zastat sama. Jsem pořád v práci, abych nás všechny uživil a mohli jsme Karolínce platit potřebné věci,“ krčí rameny tatínek Oldřich Svátek. Za rok skončí Adéle rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek. Nebude mít žádné své příjmy, jen dcera příspěvek na péči. K dítěti musí nestále odbíhat, takže i práce z domova jde těžko.

close info Zdroj: se svolením Adély Srovnalové zoom_in Adéla Srovnalová, Oldřich Svátek, Karolínka a Emilka.

Volný čas tráví hledáním rad a pomůcek na internetu. Čehokoliv, co by jim trochu usnadnilo život. A také papírováním nejrůznějších žádostí. Využívá služeb olomoucké Společnosti pro ranou péči na některá cvičení, poradkyně dojíždějící k nim domů jí pomáhá zorientovat se v příspěvcích od státu či nadací. Také s nimi byla na víkendovém pobytu rodin.

Úspory se tenčí

Nedávno vypsala na Karolínku sbírku na portálu Donio, kde zatím vybrali zhruba sto tisíc korun. Seznam, co vše by rodině usnadnilo život, je ale dlouhý: speciální chodítko, doplatky za další zdravotní pomůcky, čistička vzduchu, zvláštní postel s příslušenstvím, aby se dcerka tolik nebudila a maminka se trochu vyspala. Jejich snem do budoucna je auto. Vlastní nemají, stále si ho složitě půjčují.

„Snažíme se vše zvládat, ale síly docházejí. Rádi bychom Karolínku posunuli o několik krůčků dopředu,“ říká Adéla Srovnalová. „Našetřené peníze se rychle ztenčují, takže jsme vděční všem, kdo nám přes sbírku pomáhají,“ dodává Oldřich Svátek. Maminka už mezitím běží k chroptící Karolínce, aby jí mohla odsát rýmu.

„Narození dítěte s postižením je pro rodinu vždy šok. Je to situace, na kterou se nelze nikdy dostatečně připravit. Svět se rodičům převrátí vzhůru nohama a oni čelí mnoha výzvám stejně jako rodiče malé Karolínky,“ popsala ředitelka pražské pobočky Společnosti pro ranou péči Jitka Barlová.

Raná péče je bezplatná sociální služba určená rodinám dětí do sedmi let se závažným postižením. Pečujícím tu zajišťují psychologickou i sociální podporu, radí s rozvojem potomka, ale i s žádostmi o dávky či na nadace. Pořádají také setkání rodin. „Bohužel kapacity rané péče nejsou dostatečné. Na odbornou pomoc tak rodiče čekají týdny i měsíce. A to už může být pozdě – mohou utrpět vztahy v rodině, nebo to rodiče mohou vzdát a umístit dítě do ústavní péče,“ upozornila Barlová.