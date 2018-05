Katastrofální situace. Maturanti matematiku nezvládají

/INFOGRAFIKA/ Středoškoláci už vědí, jak dopadli u písemné části státních maturitních testů. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) zaslalo ředitelům výsledky slohových prací a testů z češtiny, matematiky a cizího jazyka v průběhu minulých dní, takže všichni žáci se je dověděli nejpozději ve středu. Celostátní čísla zatím známá nejsou.

Dají se ovšem odvodit z výpisu, jenž Cermat vypracoval pro každého žáka a předmět. V něm se totiž uvádí, jakého dosáhl percentilu vzhledem ke všem maturantům.

„Nechci být posel špatných zpráv, ale z percentilu se dá usoudit, jaká je dosavadní úspěšnost letošních maturantů. Podle toho usuzuji, že 27 procent maturantů napsalo test z matematiky na nedostatečnou. A dalších 23 procent na dostatečnou. Jestli se nemýlím, tak polovina maturantů, kteří si dobrovolně vybrali matematiku, bude mít čtyřku nebo pětku,“ napsal na svůj facebookový profil ředitel Gymnázia Jana Keplera a senátor Jiří Růžička. „Mně to přijde jako katastrofa,“ řekl Růžička Deníku.

„Vzhledem k tomu, že nevím, o jaké skupině maturantů pan Růžička hovoří, nemohu jeho závěry komentovat. Výsledky maturantů konajících zkoušku v řádném termínu jsou velmi dobře srovnatelné s výsledky loňského roku. Oficiální tiskovou zprávu vydáme, jakmile se na režii dohodneme s ministerstvem školství,“ komentoval pro Deník Růžičkovy závěry šéf CERMAT Jiří Zíka.

Letos si maturitu z matematiky vybralo 23,4 procenta maturantů, ostatní dali přednost cizímu jazyku. Je to o 2,3 procenta méně než loni. Před třemi lety se k matematice přiklonilo dokonce 30 procent žáků. U zkoušky propadne zhruba pětina maturantů, loni to bylo 21,5 procenta. Jestli jsou Růžičkovy výpočty správné, byl by to sešup dolů a hlavně další otazník nad povinnou maturitou z matematiky, která se má spustit v roce 2021.

„Pokud se to potvrdí, je to další podnět, tentokrát založený na tvrdých datech, pro otevření vážné debaty o samém smyslu povinné maturity z matematiky,“ potvrdil Deníku svůj názor ministr školství Robert Plaga.

Zrušit, nebo ubrat?

Pro revizi školského zákona v tomto bodě je i předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová, byť na jí vedeném Gymnáziu Nad Štolou studenti maturující z matematiky dopadli dokonce lépe než loni. „Byly dvě čtyřky a jinak jedničky, dvojky a pár trojek,“ upřesnila.

Naopak šéf Unie školských asociací ČR a ředitel Masarykovy střední školy chemické Jiří Zajíček trvá na zavedení povinné maturity z matematiky. „Maturita je především vstupenkou k vysokoškolskému studiu a kdo chce jít na univerzitu, musí matematiku, češtinu a cizí jazyk ovládat na určité úrovni, která je dána maturitní zkouškou. Nebránil bych se ovšem tomu, kdyby se v požadavcích jak v češtině, tak v matematice rozumně ubralo,“ míní Zajíček.