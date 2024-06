Nebude váš hlas v Evropském parlamentu příliš slabý na to, abyste s tím skutečně něco udělali? My jsme lidem slíbili, že budeme plnit program, s nímž jsme šli do voleb. Teď jsme ve fázi vyjednávání o různých možnostech vstupu do frakcí, zda se k někomu přidáme, nebo zůstaneme nezařazeni. Nechci se občanům dívat do očí s tím, že zrušíme závazky jim dané jen proto, abychom byli součástí nějaké frakce. I jako nezařazení můžeme udělat poměrně dost práce. Pevně věřím, že se zapojíme do řady užitečných aktivit.

Jak to jde dohromady s letitou komunistickou tradicí, která se opírala o internacionalismus neboli heslo Proletáři všech zemí, spojte se? Internacionalismus není globalizace. A já jsem antiglobalista, protože se nechci dívat na to, jak čeští občané tvoří za minimální mzdy hodnoty, jež jsou potom kapitálově využívány někde jinde. Tato pravidla bychom chtěli změnit.

Co znamená levicově vlastenecká alternativa? Je to koalice lidí, kteří myslí na levicové voliče, odmítají placení školného, nesmyslné úpravy zákoníku práce, platby seniorů v zařízeních sociálních služeb. Druhá linie je daňová, kdy chceme udělat přítrž odtoku stovek miliard korun za hranice, které byly vytvořeny díky práci našich občanů. A pak je to zahraniční politika čtyř azimutů, kdy nám jde primárně o zájmy České republiky.

Koalice Stačilo!, kterou jste vedla, získala dva mandáty. Jak s tímto úspěchem naložíte? Vnímám to skutečně jako úspěch, který je pro mě velkým závazkem. Teď půjdeme do krajských voleb, kde chceme postavit dvanáct kandidátek pod značkou Stačilo!. Někde se koalice rozšíří o lokální subjekty, kterým jsme nabídli levicovou vlasteneckou alternativu. I v krajích je důležité říct „stačilo“, neboť mají podstatnou roli ve zdravotnictví , středním školství či v dopravě a sociálních službách.

K tomu jsem skeptická. Siločáry v europarlamentu se oproti očekávání příliš nezměnily. Největší a nejvlivnější bude frakce evropských lidovců, v závěsu jsou socialisté a liberálové. Co v takovém modelu zmůže nezařazený poslanec?

Předpokládám, že na konci tohoto týdne se poměry ještě výrazně změní. Slyšíme o tvorbě řady nových skupin, které se mají skládat z identitářů, Marine Le Penové, Wilderse, Orbána a dalších.

Možná z Babišových europoslanců?

Třeba, ale v kontaktu s ním nejsem, nevím, jakou hru hraje. Mohla by tak vzniknout třetí silná frakce. Posílili i konzervativci, kde je česká ODS. Faktem zůstává, že vyhrály pravicové strany. Zároveň platí, že evropská pravice je názorově rozdělená, konkrétně v podpoře války na Ukrajině. Bude tedy záležet na tom, kdo se bude prezentovat jako „chcimír“ a kdo jako „chciválka“. Příslušnost k frakci nebude zcela závazná, poslanci budou hlasovat v jednotlivých tématech různě. My se snažíme dojednat levicově vlasteneckou skupinu, která by se opírala o suverenitu členských států. Nepodaří-li se to, budeme s Ondřejem Dostálem jako nezařazení aktivně působit ve výborech. Troufnu si po desetileté zkušenosti říct, že znám osobně poměrně dost lidí, tudíž mohu získávat podporu pro naše návrhy.

Už se to povedlo?

V posledním roce jsem se intenzivně věnovala tématu farmaceutického balíčku. Sama jsem koncipovala pozměňovací návrh, který řešil celoevropské hromadné nákupy léků pro vzácná onemocnění, pro zjednodušení v České republice je to kauza Martínek. Všechny děti s podobnou diagnózou by měly medikamenty dostat v okamžiku, kdy je potřebují, aniž by se musely vyhlašovat charitativní sbírky. Sama jsem si to napsala, vyjednala, získala podporu ve výboru a nakonec to odhlasoval i Evropský parlament. Teď to jde do trialogu a věřím, že hlavy členských států to podpoří. Když si za něčím jdete, výsledek se dostaví.

Vylučujete, že byste skončili v nové frakci s poslanci od Le Penové, Orbána, eventuálně Babiše?

Momentálně neumím vyloučit nic. Není ale příliš pravděpodobné, že zrovna tam by směřovaly naše kroky. Pro nás je důležité, jak bude znít politická deklarace té které frakce, jež by pro nás připadala v úvahu. Je nepřijatelné, aby tam bylo prodlužování války na Ukrajině, posílání peněz na zbraně místo do politiky soudržnosti. Tento a příští týden bude europarlament připomínat tekuté písky. Každým okamžikem se tam mění poměr sil, nabídky přicházejí a zase odcházejí. Osobně bych byla ráda, kdybychom skončili ve skupině se slovenským Směrem Roberta Fica.

Počítáte s tím, že ho Evropští socialisté nepřijmou?

V minulém období Směr vyloučili, ale teď si tam jeho europoslanci přihlášku znovu podali. Rozumím tomu, že chtějí být součástí socialistické rodiny, což je důležité i pro vyjednávání o eurokomisaři. Na druhou stranu si nedovedu představit, co by mi kdo musel držet u hlavy, abych podepsala politickou deklaraci progresivní aliance socialistů a demokratů.

Z jakého důvodu?

Protože chtějí víc Green Dealu, víc legální migrace, větší míru federalizace, zrušení práva veta a větší podporu války na Ukrajině.

Evropskou komisi opět povede Ursula von der Leyenová, za Česko v ní bude nejspíš sedět Jozef Síkela. To nevypadá na změnu kurzu, o němž v kampani mluvili všichni kandidáti kromě Pirátů a STAN?

Pořád doufám, že se Ursula von der Leyenová šéfkou Komise nestane, zatím jí to krutě nevychází. Musí mít v posledních dvou týdnech hodně špatné spaní právě proto, že nově se formující frakce mají jako jeden z hlavních cílů její nezvolení. V europarlamentu se bude hlasovat tajně, a to je vždycky nejisté. Ať už to s ní dopadne jakkoliv, myslím, že vlády členských států pochopily neúnosnost současného stavu. Před pěti lety byla zelená proměna Evropy hlavním úkolem, který premiéři zadali Ursule von der Leyenové. Dnes to už zmiňuje málokdo, zato se mluví o prosperitě a konkurenceschopnosti Evropy. To je s aktuální podobou Green Dealem neslučitelné. Věci kolem Zeleného údělu a zahraniční politiky se budou v příštích letech víc domlouvat ad hoc, většina v parlamentu se bude hledat jinak než dřív, pro mnohé nečekaně, napříč státy i frakcemi.

Komentátoři a politologové se vzácně shodli na tom, že jste byla jednou z nejvýraznějších osobností kampaně a televizních debat. Má koalice Stačilo! a KSČM nějakou šanci dostat se do Sněmovny, pokud vy budete v Bruselu?

Má. Kampaň zdaleka nebyla jen o mně, to vám může potvrdit každý, kdo ji absolvoval celou, ne v televizi, ale v sálech a v ulicích. Máme řadu osobností, které se prezentovaly jako skuteční odborníci. A plno lidí v regionech ještě nebylo využito.

close info Zdroj: Deník/Michal Bílek zoom_in Kateřina Konečná (vlevo) s Kateřinou Perknerovou.

Nemůžete tvrdit nic jiného. Mě ale zajímá, zda se příští rok zapojíte do předvolebního boje osobně, budete-li tváří kampaně?

Vůbec to teď neumím říct, a hlavně to nezáleží na mně. Uvidíme, podaří-li se nám utvořit Stačilo! i pro sněmovní volby, kolik levicových partnerů bude mít zájem do koalice vstoupit. Otevřeně také přiznávám, že jsme o těchto plánech v KSČM ještě se spolustraníky nemluvili. Teprve po podzimních volbách se rozhodneme, jakou cestou se chce naše strana vydat.

S jedním spolustraníkem jsem teď mluvila, konkrétně s exposlancem Jiřím Dolejšem. Podle něj je šancí na úspěch širší levicová koalice, a to i s některými výraznými osobnostmi SOCDEM typu Jany Maláčové. Uvažujete tímto směrem?

Zatím nikoho neoslovuji, protože to nestíhám. Naopak za mnou přichází řada osobností. Zjišťuji jejich postoje a podmínky. Ozývají se i menší strany, které dřív spolupráci odmítaly. Ale opakuji, že klíčové bude, jak se k tomu postaví KSČM jako celek. Určitě by muselo platit, že půjde o lidi, kteří budou věřit ve společný úspěch a budou dostatečně silní, aby ho nezaprodali.

Co podle vás rozhodne, chytlavé heslo Fialo, stačilo!, nebo naladění společnosti, která pětikoaliční vládě nedůvěřuje?

Doufám, že hlavně program. V našem případě je to progresivní zdanění, bytová výstavba, citlivá sociální politika. No a dvě procenta důvěry pro Fialovu vládu jasně dokládají, že občané nic takového dál už nechtějí zažívat.

Byť se snaží uzdravit veřejné finance, rozjíždějí velké investice jako dostavbu jaderných bloků nebo výrobu polovodičů firmy Onsemi v Rožnově pod Radhoštěm…

Se všemi těmi podmínečnými znaménky, které tam firma nyní dodává. Já bych si to moc přála, ale cesta k tomu je daleká. Souhrnně řečeno, tato vláda neudělala vůbec nic pro většinu obyvatelstva. Denně jsem mluvila se stovkami lidí a vyslechla jsem si, co si o ní myslí. Máme nejdražší energie, obrovsky vysoké ceny potravin, chudnoucí důchodce.

Ceny energií klesají na předkrizovou úroveň, potraviny výrazně zlevňují a důchodci byli i přes krácenou valorizaci skupinou obyvatelstva, které se inflace dotkla nejméně.

Ceny energií jsou v Česku pořád nejvyšší v Evropě, ceny potravin jsou jedny z nejvyšších, v lékárnách nejsou běžné léky pro děti a nepochybným faktem je, že devět čtvrtletí po sobě klesaly reálné mzdy. Pokud vláda jásá nad tím, že teď stouply o dvě procenta, pak tímto tempem by trvalo další čtyři roky, než by se dostaly na původní hladinu. Myslím, že naprostá většina lidí by v anketě odpověděla, že za bývalé vlády se měla lépe než za té současné. A na předcovidové úrovni není ani česká ekonomika jako celek. Jediná v Unii. V kampani jsem si vyslechla tak strašné příběhy, že vůbec nechápu, jak se to může lidem v 21. století stát v zemi, která o sobě tvrdí, jak je vyspělá a bohatá. Neznám skoro nikoho, kdo by byl s touto vládou spokojen.

Nepřijdete o potenciální nespokojené voliče, neboť ani ti nemohou podpořit stranu, která neoznačuje Putinovu válku za jednoznačnou agresi a nechce všemi prostředky pomoci napadené zemi?

Napadené Ukrajině pomůžeme nejvíc tak, že se pokusíme válku okamžitě ukončit.

I za cenu, že přistoupí na Putinovy podmínky, které by znamenaly ztrátu velké části území a suverenity?

Za cenu, že tlak velmocí je donutí sednout si k jednacímu stolu, u něhož se začnou bavit o podmínkách. To může trvat klidně několik let, garance musejí vytvořit Spojené státy, Čína a Evropská unie nebo Indie. Už to by znamenalo, že se tam nebude dál umírat, nebudou se pořádat nálety na civilní obyvatelstvo obou zemí a Ukrajina se nebude likvidovat. Pokud někdo říká, že více zbraní dokáže získat ukrajinské území zpět, namítám, že tento recept používají státy NATO dva a půl roku a vede to jenom k tomu, že Putin postupuje dál do vnitrozemí. Nechápu, že lidé, kteří se označují za humanisty, chtějí, aby ta válka byla do posledního Ukrajince. Další zbraně jako recept na řešení konfliktu nefunguje.

A jaký nabízíte vy?

Nechceme-li, aby byl Putin v lepším postavení, než byl v dubnu 2022, kdy se poprvé v Istanbulu mluvilo o ukončení války, musíme to zastavit. Kdyby se tehdy podepsala mírová smlouva, statisíce lidí by žily a Rusové by byli o stovky kilometrů blíž svým hranicím. Naopak dnes postupují dál a tváří se jako vítězové. Myslet si, že dostaneme k.o. na lopatky jadernou velmoc, je velmi naivní. Teď už bude každý mír nespravedlivý. Pro mě je lepší nespravedlivý mír, než aby byly stovky tisíc mužů poslány na smrt. Čím dál víc se domnívám, že je to velká globální hra ani ne velkých států, ale zbrojařských koncernů, které jediné na tomto zabíjení vydělávají.