Kateřina Konečná vedla do evropských voleb koalici Stačilo! a získala pro ni dva mandáty. V rozhovoru pro Deník říká, že nabídla levicově vlasteneckou alternativu. Co tím míní?

„Je to koalice lidí, kteří myslí na levicové voliče, odmítají placení školného, nesmyslné úpravy zákoníku práce, platby seniorů v zařízeních sociálních služeb. Druhá linie je daňová, kdy chceme udělat přítrž odtoku stovek miliard korun, které byly vytvořeny díky práci našich občanů. A pak je to zahraniční politika čtyř azimutů, kdy nám jde primárně o zájmy České republiky.“

Nejraději s Ficovým Směrem

Budou dva europoslanci za Stačilo! schopni plnit svůj program, pokud budou působit jako nezařazení?

„Předpokládám, že na konci tohoto týdne se poměry ještě výrazně změní. Slyšíme o tvorbě řady nových skupin, které se mají skládat z identitářů, Marine Le Penové, Wilderse, Orbána a dalších. Mohla by tak vzniknout třetí silná frakce. Posílili i konzervativci, kde je česká ODS. Faktem zůstává, že vyhrály pravicové strany. Zároveň platí, že evropská pravice je názorově rozdělená, konkrétně v podpoře války na Ukrajině. Bude tedy záležet na tom, kdo se bude prezentovat jako „chcimír“ a kdo jako „chciválka“. Osobně bych byla ráda, kdybychom skončili ve skupině se slovenským Směrem Roberta Fica,“ konstatovala Konečná.

close info Zdroj: Deník/Michal Bílek zoom_in Kateřina Konečná.

Zahájit jednání o příměří za každou cenu

Také tvrdí, že „napadené Ukrajině pomůžeme nejvíc tak, že se pokusíme válku okamžitě ukončit“.

I za cenu, že přistoupí na Putinovy podmínky, které by znamenaly ztrátu velké části jejího území a suverenity? „Za cenu, že tlak velmocí donutí obě strany sednout si k jednacímu stolu, u něhož se o podmínkách začnou bavit. To může trvat klidně několik let, garance musejí vytvořit Spojené státy americké, Čína a Evropská unie nebo Indie. Už to by znamenalo, že se tam nebude dál umírat, nebudou se pořádat nálety na civilní obyvatelstvo obou zemí a Ukrajina se nebude likvidovat. Myslet si, že dostaneme k.o. na lopatky jadernou velmoc, je velmi naivní. Teď už bude každý mír nespravedlivý. Pro mě je lepší nespravedlivý mír, než aby byly stovky tisíc mužů poslány na smrt a další kus země přišel vniveč. Čím dál víc se domnívám, že je to velká globální hra, dokonce ani ne velkých států, ale zbrojařských koncernů, které jediné na tomto zabíjení vydělávají,“ soudí Kateřina Konečná.