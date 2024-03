Co všechno máte na starosti?

Řeším všechny klienty individuálně. Zaměřuji se na ty, co potřebují dietu, a ty, kteří jsou ohrožení podvýživou. Těm nechávám podávat přípravky nutriční podpory a více kontrolovat jejich váhu a také množství jídla a pití, které zkonzumovali. Denně komunikuji s kuchyní a konzultuji s ní pokrmy. Když se zhorší nutriční stav klienta, volají mi pečovatelky z jednotlivých oddělení a domlouváme se na vhodném řešení.

Nutriční terapeutka Kateřina Suchomelová.Zdroj: Deník/Zuzana Hronová

Klientka mi říkala, že vaříte i na přání. Jak to probíhá?

Jednou za čtrnáct dní mám s klienty stravovací komisi. Probíráme, co se vařilo, a oni mi říkají, jak jim to chutnalo, co by změnili a co by si přáli za jídlo.

Oběd je tu společenská událost. V domově pro důchodce v Zastávce vaří i na přání

Co si nejvíc přejí?

Je to starší generace, takže nejčastěji si přejí vepřo knedlo zelo, pečený bůček, smažený řízek, játra, v zimě zabijačkové speciality. A velmi rádi mají sladké, což bývá ve stáří časté.