Kateřina Valachová: V referendu budu hlasovat pro vládu s hnutím ANO

Na Babiše v roli ministra financí vzpomíná v dobrém, neboť plnil slovo a ke vzdělávacímu systému byl poměrně štědrý. Valachová věří, že domlouvaná spolupráce může přinést prospěch oběma vládním subjektům, ale hlavně občanům České republiky.

Před rokem jste rezignovala na funkci ministryně školství se zdůvodněním, že nechcete poškozovat ČSSD, ačkoli s kauzou Pelta – Kratochvílová čili údajného zneužívání dotací na sport osobně nemáte nic společného. To byla narážka na Andreje Babiše a jeho neochotu odejít dobrovolně z vlády. Teď s ním znovu míříte do koalice. Nebojíte se stejných sporů jako v minulém období?

Ne, protože jako jedni z mála můžeme zkušenosti ze společného vládnutí využít na nový start. To, že musí jít o nový začátek a novou dohodu, je jasné. Musí být založeny na partnerství, respektu a důvěře.

Znamená to, že ve vnitrostranickém referendu budete hlasovat pro vstup do vlády s hnutím ANO?

Je to tak, budu podporovat vládní spolupráci s hnutím ANO.

Vypadá to, že ČSSD udělá historický rekord, který zatím držela Strana zelených, jež měla se šesti procenty čtyři ministry. Vy byste se sedmi měli mít pět resortů a podporu pro podstatné programové priority. Budete to vedle dominantního Andreje Babiše schopni prodat jako své úspěchy?

Úspěchy našich vyjednavačů, především předsedy ČSSD Jana Hamáčka, jsou nesporné. Podařilo se dohodnout obnovení proplácení nemocenské ve výši 60 procent průměrného platu od prvního dne nemoci či zvýšení rodičovského příspěvku až na 300 tisíc korun. To jsou zcela konkrétní výsledky, stejně jako nárok na ministerstvo práce a sociálních věcí, jež jsme coby vlajkovou loď ČSSD tradičně spravovali. To je pro nás v případné vládě přidaná hodnota a nemám obavu, že bychom s čerstvým vedením náš program nedokázali nejen prosadit, ale také prodat. A to i díky novým tvářím, které do vlády přivedeme. Pochopitelně musíme vyčkat, jestli to tak bude vnímat většina našich členů ve vnitrostranickém referendu.

Je pravda, že na ministerstvu práce jste mívali výrazné osobnosti – Vladimíra Špidlu, Zdeňka Škromacha, Michaelu Marksovou. Teď se ovšem zdá, že ČSSD nemá příliš velký rezervoár odborníků, kteří by navíc byli viditelnými tvářemi. Ukázalo se to na licitaci s resorty zemědělství a kultury, na které jaksi nemáte lidi. Je Petr Krčál, o němž se hovoří v případě MPSV, tím žádaným atraktivním artiklem?

V rámci diskusí, které se vedou uvnitř sociální demokracie, jsem slyšela více jmen. Petr Krčál je určitě odborníkem, zejména v oblasti sociálních služeb. Bezpochyby je odborné veřejnosti známý nejen v jeho domovském Kraji Vysočina. ČSSD chce rozšířit nabídku tváří mimo okruh svých poslanců a senátorů. Byť náš volební výsledek není na nějaké oslavy, stále je co bránit z hlediska programu i demokratického směřování země. Dá-li referendum vládní spolupráci zelenou, musíme tyto hodnoty prosazovat s využitím zajímavých a neokoukaných osobností.

Jedním z nováčků, o nichž se v už v podstatě nepochybuje, má být europoslanec Miroslav Poche. Jenže právě on má poněkud kontroverzní minulost v souvislosti s přiznanými triky se stranickým účetnictvím. Senátor Jiří Dienstbier si nenechá ujít žádnou příležitost k jeho kritice coby jednoho z pražských zákulisních hráčů. Vy jste pro, aby byl Poche za ČSSD ministrem zahraničí?

Především musím říct, že žádný aspirant na ministerský post to v tuto chvíli nemá jisté. Tak trochu děláme účet bez hostinského, protože nejdříve musíme předložit programové prohlášení a koaliční smlouvu našim členům. My poslanci se spíš než na licitace o konkrétní jména chceme soustředit na debaty v regionech, kde budeme mluvit se členy místních a okresních organizací. Budeme se snažit představit jim výhody i nevýhody vládní spolupráce s ANO. Teprve pokud ji ČSSD odsouhlasí, budeme se bavit o kandidátech na ministry. Opakuji, že podle mého názoru jsou podmínky koalice dohodnuty velmi dobře, vyjednali jsme maximum možného. Chci se spolustraníky hovořit o všech plusech a minusech vstupu do vlády.

Pro ně ovšem může být důležité, kdo bude ČSSD ve vládě reprezentovat. V kuloárech se mluví o tom, že Poche jako člen vlivné pražské organizace, která podpořila Jana Hamáčka proti Milanu Chovancovi, dostane resort zahraničí za odměnu. Nepoškodí začátek nové éry spekulace, že šlo o stranický kšeft?

To je přesně cesta, kterou jít nechceme. Nebudu rozebírat minulé zkušenosti s různými kšefty nebo handly, ale nebudu tvrdit, že k nim nikdy nedocházelo. Nyní ze všech koutů sociální demokracie zní, že nejdůležitější je, zda nám vyjednaný program a podmínky koaliční spolupráce zajistí důstojnost, respekt a důvěru ve vládě. Co se týká jmen, která nás následně budou ve vládě reprezentovat, rozhodně by nemělo jít o slíbené posty a předměty handlu. Měli bychom nominovat lidi, za nimiž budou sociální demokraté stát. I kvůli jejich energii, nasazení a dobré pověsti. Předreferendové debaty o programu určitě všichni využijeme i k tomu, abychom vyslechli názory našich členů na případná jména, o nichž se spekuluje. A možná uslyšíme i úplně jiná, o nichž se nehovoří, ale stojí za to o nich přemýšlet.