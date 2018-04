Kauza billboardů: má policie chránit ty, co porušují zákon?

Všimli jste si? Středočeši, kteří jezdí do Prahy po D8, D5 i D1, by měli postřehnout, že výrazně ubylo billboardů, které tyto dálnice lemují. Vyplývá to z informací, které v úterý zveřejnilo ministerstvo dopravy. Právě zde by se mělo zdát, že reklamní zařízení mizejí přímo před očima. Jinde to jde hůř. I u zmiňovaných dálnic jich ale ještě zbývá víc než dost.

Les velkoplošných cedulí zůstává proklatě hustý i přesto, že už přes půl roku mělo být kompletně vykáceno. Loni v září totiž nabyla účinnosti novela silničního zákona, která hovoří jasně: kvůli bezpečnosti silničního provozu musí billboardy zmizet z ochranného pásma dálnici i silnic I. třídy. Mimo zastavěné území obcí se to týká vzdálenosti 250 m od dálnic a 50 m od osy vozovky silnic zvaných jedničky. Výjimku nemají ani reklamy umístěné na mostech; i ty patří do silničního ochranného pásma. „Od 1. září jsou tato reklamní zařízení nelegální a je povinností majitelů je odstranit,“ potvrdil v úterý Deníku Zdeněk Neusar z tiskového oddělení ministerstva dopravy. Skutečnost je ovšem jiná, i když nová pravidla rozhodně nepřišla jako blesk z čistého nebe. Vědělo se o nich pět let. Přesto se mnoho nezměnilo – pokud pomineme zahalení billboardů motivem státní vlajky, případně umístění slov o pomoci motoristům. Postupně sice billboardy mizejí, ale jen zvolna. ČTĚTE TAKÉ: Řidič havarovaného auta zemřel u billboardu, který už měl být dávno pryč V úterý ministerstvo zveřejnilo informace o stavu kolem dálnic: padlo 446 reklamních zařízení, zbývá jich necelá tisícovka. „Čtyři stovky odstranili provozovatelé venkovní reklamy buď na základě výzev silničního správního úřadu, nebo z vlastní vůle. Zhruba pět desítek reklamních zařízení pak odstranili pracovníci jednotlivých středisek správy a údržby dálnic,“ upřesňuje v tiskové zprávě. S tím, že provozovatelům konstrukcí vybudovaných jako nosiče reklamy, které zůstaly stát v místech, kde už nemají co dělat, zasílají úřady administrativně náročné výzvy k odstranění. V okolí dálnic to zajišťuje ministerstvo, u silnic I. třídy je to úkol krajských silničních správních úřadů. „Pokud by majitelé a provozovatelé sami chtěli, nestál by kolem dálnic už jediný nelegální billboard,“ prohlásil v úterý ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Tahle to ale nefunguje. Nejsou prý naopak výjimkou kroky, které ministerstvo považuje za cílené obstrukce – například účelové změny vlastníka nebo sídla provozovatelských společností. A když dojde na odstraňování, stane se, že vlastníci volají policii a dožadují se zásahu zabraňujícího ničení jejich majetku. „Podle zákona nemůže jen tak někdo přijít a sám od sebe reklamní zařízení jednoduše odříznout,“ upozornil v úterý ministr Ťok, že uplatňování zákona nelze vzít do vlastních rukou, jakkoli jsou pravidla jasně stanovena. „Ke každému musí být doložena řada dokladů, aby odstranění reklamního poutače nešlo právně zpochybnit a začít napadat jako poškození cizí věci,“ upřesnil, že dříve, než se přímo v terénu uplatní nářadí, musí přijít v kancelářích ke slovu lejstra a štemply. Nejvíc by podle ministrových slov pomohlo, kdyby majitelé reklamních zařízení svůj boj s úřady vzdali a dostáli svým zákonným povinnostem. Tedy: své reklamní poutače sami odstranili. ČTĚTE TAKÉ: Smlouvy na billboardy? Jejich platnost padla, říká ministerstvo

Autor: Milan Holakovský