Kauza Čapí hnízdo: Bývalý detektiv musí mlčet

/INFOGRAFIKA/ Poslanci si na dnešek předvolali někdejšího elitního policistu Jiřího Komárka. Ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO) ho mlčenlivosti nezbavil, žádost považuje za nekonkrétní.

Poprvé v polistopadové historii bylo minulou středu kvůli sporu o vydání poslanců na několik dní přerušeno jednání sněmovny k hlasování o důvěře vládě. Už se téměř schylovalo k rozhodnutí, když předseda klubu Pirátů Jakub Michálek oznámil, že deset minut po skončení schůze se má nečekaně sejít mandátový a imunitní výbor ke kauze Čapí hnízdo. Po jeho slovech a bouři v sále si lidovci vzali přestávku, kterou pak až do konce jednacího dne ještě prodloužil šéf klubu ODS Zbyněk Stanjura.

ZBAVÍ BABIŠE IMUNITY?

Svolání výboru si vynutili poslanci Okamurovy SPD a ANO. Důvodem bylo pozvání bývalého detektiva protimafiánského policejního útvaru Jiřího Komárka. Členové výboru požádali ministra vnitra Lubomíra Metnara, aby ho zbavil mlčenlivosti.

„Nevyhověl jsem jim,“ řekl Deníku Metnar. Komárek se na výbor dostaví dnes a jeho členové by měli hned poté vydat doporučení plénu, zda Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka zbavit imunity, či nikoli. Ve výboru mají většinové zastoupení členové ANO a SPD.

Piráti žádají, aby sněmovna přijala verdikt o Babišově a Faltýnkově vydání ještě předtím, než se začne hlasovat o důvěře.

„K finálnímu rozhodnutí by každý poslanec tuto informaci měl mít,“ uvedl šéf Pirátské strany Ivan Bartoš. Naopak předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) soudí, že by se dnes mělo pokračovat podle plánu, tedy nejprve dokončit schůzi k důvěře a teprve pak se vrátit k návrhu na vydání obou poslanců za hnutí ANO, z nichž jeden je premiér České republiky.

Jiří Komárek byl loni nepravomocně odsouzen k roční podmínce za zneužití pravomoci úřední osoby. Podle soudu bez důkazů nařkl policejního prezidenta Tomáše Tuhého z „brutálního úniku informací“ v kauze Beretta. Během soudního procesu Komárek uvedl, že advokát známého a v několika kauzách obviněného podnikatele Ivo Rittiga David Michal zjišťoval, zda mezi obviněnými v případu Beretta je i Pavel Nevtípil, tedy policista vyšetřující Čapí hnízdo.

„Shání informace, kdo byl zadržen. Ptá se na pana vyšetřovatele Nevtípila. Když se dovídá, že pan Nevtípil není mezi zadrženými, tak to do telefonu komentuje slovy, že Nevťa, ne už Nevtípil, zadržen nebyl, to jsem si tedy oddechl. Ten byl pro nás klíčový v době, kdy probíhalo Čapí hnízdo,“ citoval Komárek u soudu přepis odposlechů, ke kterému ale podle vrchní pražské žalobkyně Lenky Bradáčové neměl přístup.

OPOZICE: JE TO OBSTRUKCE

Na možné propojení kriminalisty Nevtípila na Rittigovy lidi upozornil premiér Andrej Babiš. „Bývalý policista Komárek vypovídal před soudem a potvrdil propojení pana Nevtípila na právníka Davida Michala, aktivně vystupujícího v různých kauzách. Není náhoda, že to vyšetřuje právě on. Když se jim nepodařilo vymyšlenými kauzami ovlivnit veřejnost, tak to udělali takto. Za většinou z nich stojí lidé blízcí ČSSD nebo osoby, které na tomto státě vydělaly miliardy. Těm všem vadím, protože s nimi v ničem nejedu,“ řekl Deníku v rozhovoru před hlasováním o důvěře vládě premiér Babiš. S podobnou argumentací zřejmě před poslance předstoupí i dnes.

Jiří Komárek po svém odchodu z policie (pracoval pod Robertem Šlachtou v ÚOOZ) loni v únoru nastoupil na Generální finanční ředitelství, které spadá pod ministerstvo financí, které tehdy řídil Andrej Babiš.

Členka mandátového výboru Miroslava Němcová (ODS) je proti vyslechnutí Komárka, protože podle ní jeho výpověď s vydáním dvojice Babiš-Faltýnek nijak nesouvisí. I její další kolegové Miroslav Kalousek (TOP 09) či Jakub Michálek (Piráti) soudí, že jde jen o obstrukce hnutí ANO.