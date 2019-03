„Vyšetřování bylo skončeno a policejní orgán vyrozuměl obviněné a jejich obhájce o možnosti prostudovat spis a učinit návrhy na doplnění vyšetřování,“ uvedl pro Neovlivní.cz Cimbala. Podle zjištění serveru hodlá komisař Pavel Nevtípil žalobci navrhnout, aby českého premiéra postavil před soud.

Případ premiérova syna Andreje Babiše mladšího chce policie řešit samostatně. „Část věci týkající se jednoho z obviněných byla vyloučena k vlastnímu řízení,“ řekl Cimbala České televizi, aniž by doplnil další podrobnosti.

Policie řeší údajný podvod s padesátimilionovou dotací EU na stavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo déle než tři roky. Babiš, který čelí obvinění od října 2017, dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert, který je nyní ve svěřenském fondu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele.

Dotace pro malé a střední podniky

V létě 2008 získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba, která loni spornou dotaci státu vrátila.

Babiš vlastnil Agrofert do předloňského února, následně jej vložil do svěřenských fondů. V roce 2016 řekl ve Sněmovně, že Čapí hnízdo vlastnily v době získání evropské dotace jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky.

V kauze byl původně stíhán i první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek. Státní zástupce však následně vyhověl jeho stížnosti a obvinění zrušil.