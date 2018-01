V dotaci na Čapí hnízdo jsou nesrovnalosti, tvrdí OLAF. Poslanci zprávu uvidí

V pátek a v pondělí se budou moci členové sněmovního mandátového a imunitního výboru seznámit se zprávou Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) ke kauze Čapího hnízda. Informovala o tom Česká televize.

Zpráva bude zájemcům k dispozici na policejním ředitelství. Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Štepánka Zenklová navíc uvedla, že poslance bude vázat mlčenlivost.

"Od zítřka mají členové mandátového a imunitního výboru přístup ke zprávě OLAF," potvrdil na svém twitteru i Miroslav Kalousek.

Od zítřka mají členové mandátového a imunitního výboru přístup ke zprávě OLAF. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 4. ledna 2018

Ministerstvo financí navíc dnes zveřejnilo krátkou pasáž ze závěrů šetření (OLAF). Poukazuje v ní na to, že v dotaci na Čapí hnízdo jsou nesrovnalosti a kvůli nim nemají být poskytnuty peníze z evropských fondů.

Pasáž zveřejněná na mfcr.cz obsahuje tyto tři odstavce:

26. 1. 2016 bylo zahájeno výše zmíněné vyšetřování v souvislosti s možným výskytem nesrovnalostí v průběhu realizace projektu č. CZ.1.15/2.1.00/04.00095 „Multifunkční kongresový sál Čapí hnízdo“, který byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci českého Regionálního operačního programu Střední Čechy pro roky 2007-13.

Po dokončení všech vyšetřovacích úkonů nyní toto vyšetřování uzavírám. Ve smyslu závěrů vyšetřování, které jsou součástí Závěrečné zprávy a v souladu s článkem 11 nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, doporučuji, aby:

Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku učinilo následující krok: Přijalo veškerá náležitá opatření pro zajištění vynětí částky 42.497.826,80 Kč / 1.647.676,40 EUR, jak je uvedeno v přiložené Závěrečné zprávě OLAF, v souvislosti s nesrovnalostmi zjištěnými v rámci projektu č. CZ.1.15/2.1.00/04.00095 „Multifunkční kongresový sál Čapí hnízdo“.

Rozhodnutí o případném zveřejnění celého spisu vydá ministerstvo do konce tohoto týdne.

Podle Zelenkové budou mít poslanci z mandátového a imunitního výboru možnost do zprávy nahlédnout. Upozornila také, že před studiem spisu poslanci musí podepsat mlčenlivost, a nesmějí tak mluvit o tom, co ve spise četli. To připomněl i Kalousek. "Možnost si ji přečíst pod dohledem policisty neznamená možnost ji zveřejnit," uvedl na twitteru.

Mandátový a imunitní výbor si vyžádal zprávu OLAF podle předsedy Stanislava Grospiče už 22. prosince. "Mohu potvrdit to, že nám bylo vyhověno a zprávu, byť zatím v anglickém jazyce, jsme obdrželi," řekl dnes. Dokument je v mandátovém a imunitním výboru od dnešního odpoledne. Nahlížet do něj budou moci jen členové výboru, zpráva podléhá utajovanému režimu. Až bude oficiálně přeložena, výbor obdrží i české znění, dodal Grospič.

Výbor bude pokračovat v projednávání policejní žádosti o vydání Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání v úterý. Oba mají před členy výboru předstoupit a představit svůj pohled na případ. Dorazit má také policejní vyšetřovatel Pavel Nevtípil a státní zástupce Jaroslav Šaroch. Grospič uvedl, že všichni si pozvánky převzali a zatím se nikdo z nich neomluvil.

V kauze Čapí hnízdo bylo obviněno 11 lidí včetně Babiše a Faltýnka. OLAF, který se projektem také zabýval, závěrečnou zprávu zaslal do České republiky v prosinci. Mandátový výbor má za úkol poslancům doporučit, zda dvojici kolegů z dolní komory vydat k trestnímu stíhání. Než díky znovuzvolení Babiš a Faltýnek nabyli imunitu, Sněmovna oba v minulém volebním období vydala.