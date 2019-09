"Kauza, která se na samém počátku jevila jako jednoduché podvodné jednání při získání evropské dotace na výstavbu Farmy Čapí hnízdo, se vlivem dokazování a především nutností vykládat evropské předpisy vyvinula do složité právní otázky v části výkladu aktů přijatých orgány Unie, k jejímuž řešení by mohl být příslušný Soudní dvůr Evropské unie," uvedl vedoucí Městského státního zastupitelství Martin Erazím v tiskové zprávě.

Podle Erazíma jde o problematiku výkladu pojmů, přičemž není možné klást komukoli za vinu možné nesprávné posouzení právní otázky, co je a co není malý a střední podnik v době podání žádosti o poskytnutí dotace. K té totiž došlo před 11 lety, z rozhodovací praxe Soudního dvora se to ale dalo dovozovat až později. "Provedené dokazování však vedlo k závěru, že Farma Čapí hnízdo podmínky definice malého a středního podniku splňovala," konstatoval Erazím.

Také proto Erazím souhlasí s právním názorem dozorového státního zástupce Jaroslava Šarocha, který navrhl zastavení stíhání všech obviněných. „V rámci aprobace, kterou jsem prováděl v uplynulých dnech, jsem se po seznámení s obsahem rozhodnutí ztotožnil s právním názorem dozorového státního zástupce,“ uzavřel Erazím.

Své rozhodnutí pražští žalobci pošlou nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi. Ten má v případě pochybnosti možnost jejich rozhodnutí zvrátit.

Údajný podvod s dotací EU

Policie vyšetřovala údajný podvod s padesátimilionovou dotací EU na stavburekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo déle než tři roky. Návrh na obžalování Babiše podala letos v polovině dubna. Šaroch případ dozoruje od začátku, v minulosti zamítl stížnosti Babiše a dalších proti stíhání jako nedůvodné. Vyhověl naopak stížnostem místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka a dalších tří lidí, jejich obvinění loni v květnu zrušil.

Babiš, který je od října 2017 obviněn z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného. Hrozí mu až deset let vězení. Stíhání kromě Babiše čelili i jeho žena Monika, dcera Adriana Bobeková, švagr Martin Herodes a také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Mayerová a Josef Nenadál.