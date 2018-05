Začíná další soud s Diag Human, Česko podalo stížnost proti loňskému verdiktu

Vyšetřování amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli údajným ruským zásahům do prezidentských voleb by mělo být uzavřeno. Alespoň si to myslí Trumpův poradce Rudy Giuliani, podle něhož má zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller všechny informace nezbytné k tomu, aby takřka „roční mučení prezidenta“ ukončil.