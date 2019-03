Společnost Teplárny Brno přidělila podle registru smluv jen za poslední tři roky firmám podnikatele Ivana Trunečky zakázky za stamiliony korun. Podnikatel přitom čelí podezření, že se jeho stavební firma podílela na manipulaci zakázek v městské části Brno-střed.

Jiří Faltýnek, který v brněnských Teplárnách působil jako místopředseda představenstva a posléze šéf dozorčí rady, si přitom podle serveru iDnes rok po svém nástupu do funkce od jedné z Trunečkových firem koupil rozestavěnou luxusní vilu ve Vranově u Brna za pouhých 1,8 milionu korun, za osmisetmetrový pozemek pak zaplatil dalších 3,5 milionu korun.

„Pana Trunečku samozřejmě znám. Dělal mi dům, což je veřejná informace. V Teplárnách jsem nebyl v pozici, kdy bych mohl zadávání veřejných zakázek jakkoliv ovlivnit. Hnutí ANO tam naopak nastavilo protikorupční opatření,“ řekl pro MF DNES Faltýnek.

„Za dům a pozemek jsem zaplatil přes pět milionů. Je to za cenu obvyklou a je to financované hypotékou, mám k tomu veškeré smlouvy. Není to ani vila, ale rodinný dům, kde bydlíme. Dům byl rozestavěný, byla to hrubá stavba," uvedl Jiří Faltýnek pro ČTK. „Vylučuju nějaké ovlivňování. Kdybych to dělal, nekupuju si to na hypotéku.“

Podle serveru iDnes však nejde o jediné spojení mezi Jiřím Faltýnkem a Ivanem Trunečkou. Syn šéfa poslanců hnutí ANO například v loňském roce založil dvojici firem, jejichž sídlo se nachází v budově, která patří jedné z Trunečkových společností.

Vazby na obviněné

Jméno Jiřího Faltýnka spojuje server i se zastupitelem městské části Brno-střed Jiřím Švachulou (ANO), který má na starosti investice a městské nemovitosti. Ten v sobotu po policejní razii skončil ve vazbě kvůli podezření, že jako místostarosta dopomáhal k zakázkám spřáteleným firmám.

„Do vazby putoval i další známý Faltýnka juniora – šéf investičního odboru Brno-střed Petr Liškutin, který je zodpovědný za procesování zakázek v městské části pod patronací Švachuly. Liškutin stejně jako Jiří Faltýnek pochází z Brna-Ivanovic a po Faltýnkovi přebíral šéfování tamní buňky ANO. Nyní Liškutin v Ivanovicích dělá místostarostu,“ upozorňuje iDnes.

Švachulu a Liškutina poslal městský soud v Brně společně se třemi dalšími lidmi do vazby v sobotu na základě policejního obvinění z účasti na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a úplatkářských trestných činů. Obvinění si vyslechlo celkem devět osob.

Mýtný tendr

Druhá větev vyšetřování sleduje dění kolem mýtného tendru včetně schůzek mezi zástupci firmy Kapsch, místopředsedou ANO Jaroslavem Faltýnkem a předsedou antimonopolního úřadu Petrem Rafajem. Pojítkem obou větví by mohl být právě Švachula, který není jen řadovým komunálním politikem, ale také sponzorem ANO a členem dozorčí rady státního podniku ČD Cargo.

Faltýnek v pátek připustil, že jednal se zástupci společnosti Kapsch a scházel se i se zástupci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Uvedl, že jeho cílem bylo vypsání tendru, aby Česká republika nemusela řešit co dál s mýtem. Deník Právo v sobotu uvedl, že proti Faltýnkovi svědčí policejní odposlechy. V této větvi případu policie dosud nikoho neobvinila.