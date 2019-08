Odškodnění klientů zkrachovalého H-Systemu chce premiér Andrej Babiš (ANO) řešit nikoliv mimořádným opatřením vlády, ale změnou zákona. Uvedl to po dnešním jednání s právní zástupkyní části poškozených Hanou Marvanovou. Současná podoba zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí podle premiéra neumožňuje, aby poškozeným připadl areál v Rabyni, který stát zabavil odsouzenému zakladateli H-Systemu Petru Smetkovi.

"Ta záležitost se dá řešit tím, že navrhneme změnu zákona. Pokud by došlo ke ztržnění majetku areálu Rabyně ve prospěch státu, tak by to mělo být ve prospěch klientů, což podle dnešního zákona není možné," řekl premiér novinářům.