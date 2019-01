Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) se ve čtvrtek v poledne sejde s čínským velvyslancem Čang Ťien-minem kvůli kauze údajné bezpečnostní hrozby zařízení od čínských firem Huawei a ZTE. Dnes to řekl Robert Řehák z odboru komunikace ministerstva zahraničí.

Čang se kvůli záležitosti před Vánocemi setkal s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a čínská ambasáda poté uvedla, že ji Babiš ujistil, že vyjádření Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) není stanoviskem vlády. Babiš později uvedl, že čínský velvyslanec o obsahu schůzky lhal.

NÚKIB v prosinci varoval, že hardware i software značek Huawei a ZTE představuje bezpečnostní hrozbu. Varováním se dnes má zabývat na prvním letošním jednání i vláda.

Čínská ambasáda v prohlášení ke schůzce velvyslance s Babišem uvedla, že varování se "nezakládá na skutečnosti", mělo nepříznivý dopad a čínská strana proti němu protestuje. "Čínská strana bere na vědomí úsilí české vlády o nápravu příslušných chyb a doufá, že česká strana přijme účinná opatření, aby zabránila opakování podobných událostí, a bude účinně chránit legitimní práva a zájmy čínských firem," napsala ambasáda na facebooku.

Lež z čínské ambasády

Babiš se proti tvrzení čínské ambasády ohradil a označil ho za lež. Česká vláda podle něj žádnou chybu neudělala a otázku varování NÚKIB zatím nedořešila. "To, co udělal pan čínský velvyslanec, to bylo velice nestandardní, to jsem ještě nikdy nezažil," řekl premiér v neděli v České televizi. Uvedl také, že s Čangem nyní bude jednat Petříček.

Podle NÚKIB varování nemíří na běžné uživatele. Dotýká se primárně informačních a komunikačních systémů subjektů, na které dopadá zákon o kybernetické bezpečnosti. Varování podle NÚKIB neznamená bezpodmínečný zákaz uvedené technologie používat.

Před Čínou loni koncem roku varovaly i české tajné služby. Podle Bezpečnostní informační služby (BIS) byli v roce 2017 výrazně aktivnější čínští zpravodajci, kteří působí pod diplomatickým krytím, a nátlakové metody k prosazování čínských zájmů využívali i kariérní diplomaté. Vojenské zpravodajství uvedlo, že čínský projekt Hedvábné stezky bude pro Evropskou unii zdrojem rostoucích obav.

Páteřní technologie?

Sinologové z portálu Sinopsis.cz varovali před tím, aby se zařízení čínských firem staly páteřní technologií budoucí mobilní sítě 5G. "Případnou nižší pořizovací cenu daleko převažují případné budoucí důsledky, včetně finančních dopadů na dodatečné zabezpečení, nebo i demontáž klíčových systémů. U firmy Huawei vycházejí obavy nejen z čistě technických ohledů, ale i širších systémových rizik z propojení společnosti s armádou a ministerstvem státní bezpečnosti, a vůbec celkové politiky Čínské lidové republiky v oblasti kybernetické výzvědné činnosti," napsala Kateřina Procházková ze Sinopsis.cz.