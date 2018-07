Malá z ANO má další problém: opisovala i v diplomce o chovu králíků

Čerstvě jmenovaná ministryně spravedlnosti Taťána Malá opisovala v další diplomové práci. Podle informací Mendelovy univerzity v Brně se 11 stran její práce zaměřené na chov králíků shoduje se starší diplomkou na podobné téma. Nedávno přitom byla obviněna z plagiátorství v magisterské práci na soukromé vysoké škole v Bratislavě.

Malá podle serveru Echo24.cz zakončila studium na Mendelově univerzitě diplomovou prací nazvanou Mikroklimatické podmínky v chovu králíků v roce 2005. V té době ještě na vysokých školách nebyly rozšířené dostatečně kvalitní programy pro srovnávání textu, které mají za cíl zabránit plagiátorství.

„Diplomka vykazuje shody v literárním přehledu. To je asi 25 stránek textu, kde se shoduje cca 11 stránek textu s diplomovou prací z roku 2003. Je to řádně odcitované, nicméně překryv to je,“ uvedla pro Echo24 rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová.

O plagiátorství se však podle univerzity nejedná, neboť její práce „přináší nové poznatky o vlivu ročního období na růst brojlerových králíků v intenzívním chovu v závislosti na pohlaví. Výsledky jsou originální, statisticky zpracované a řádně popsané.“

Malá měla opisovat od studentky Zity Pavlišové, která práci na podobné téma zpracovala o dva roky dříve. Podle serveru Novinky.cz však lze mezi oběma diplomkami shledat i další podobnosti. Název diplomové práce Malé se nápadně blíží názvu Hodnocení mikroklimatických podmínek, který použila Pavlišová. Jistou míru shody vykazuje i struktura obou děl, zejména rozvržení kapitol v teoretické části a názvy kapitol.

Pochybnosti vzbuzují také použité citace. Ministryně totiž podle Novinek ve své práci cituje původní literaturu, ze které však prokazatelně nečerpala. V práci Malé se údajně objevují citace včetně parafrází, které ve své práci použila právě Pavlišová a v původní literatuře se nenachází.

Univerzita přiznala, že srovnávány byly pouze diplomové práce zaměřené na podobné téma, ovšem ke srovnání s citovanými zdroji nedošlo. Přislíbila však, že celou situaci znovu prověří.

Opisovala již na Slovensku

Již dříve byla Malá obviněna, že její magisterská práce o rodinném právu obsahuje nepřiznané pasáže z diplomové práce Veroniky Grossové, sepsané o pět let dříve na Masarykově univerzitě v Brně. V jednom případě Malá dokonce převzala původní text i se dvěma překlepy.

Kromě diplomové práce Malá podle expertů opsala nebo bez citace parafrázovala i část učebnice České rodinné právo autorek Milany Hrušákové a Zdeňky Králíčkové.

Malá se v tomto případě bránila tím, že pouze zapomněla citovat. "Velmi mě tato kauza mrzí, protože to téma, které jsem v diplomové práci psala, bylo téma, které mě zajímalo. Opravdu jsem se tomu věnovala řadu měsíců, využívala jsem různé zdroje. Bohužel nemohu vyloučit, že jsem někde zapomněla uvést citaci, ale určitě ne úmyslně" řekla tehdy Malá.