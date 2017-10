Kauza OKD: exministr Urban u soudu uvedl, že o ceně prodeje nejednal

Nejvíc úlovků hlásí houbaři, kteří vyrazili do Klánovic-kého lesa. S prázdnou nejspíš z lesa neodejdou ani ti, kteří popojedou kousek za hlavní město. Houbařská sezona se pomalu chýlí ke konci, stále ovšem stojí za to vyrazit s košíkem do pražských parků a lesů. „Stále rostou, jen hrozně daleko od sebe,“ postěžoval si před pár dny na jenom z houbařských webů uživatel, který navštívil lesy v Dubči a v Praze 9.