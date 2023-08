Vysvětlení ministra spravedlnosti je složitě uvěřitelné, ale pravdivé. Tak v 35. premiérské debatě Deníku reagoval předseda vlády Petr Fiala na to, jak ministr spravedlnosti Pavel Blažek odůvodnil nedávnou schůzku v pražské restauraci s lobbistou a exporadcem bývalého prezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým.

Premiér Petr Fiala (ODS) řekl, že kdyby ministr spravedlnosti Blažek neříkal pravdu a šel do restaurace na narozeniny Martina Nejedlého plánovaně, z vlády by odešel. „Nic z toho se ale nestalo. Vysvětlení, které podal Pavel Blažek, je možná složitě uvěřitelné, tak to někdy bývá. Přesto je pravdivé,“ řekl premiér.

Setkání s Nejedlým? Fiala ho označil za chybu, ministr Blažek se omluvil

Po důkladném zvažování, které pro něj nebylo jednoduché, proto premiér přijal Blažkovu omluvu a dal mu něco jako žlutou kartu. „Jeho setkání s panem Nejedlým nepovažuji za vhodné. Ale i s přihlédnutím k tomu, jakou práci pan ministr odvádí na ministerstvu spravedlnosti a jak je pozitivně hodnocen odbornou veřejností – a právnická veřejnost je velmi kritická – jsem se rozhodl dát mu nadále šanci,“ odůvodnil.

Moderátorka Kateřina Perknerová reagovala, že Blažek sice předkládá kvalitní zákony a posouvá justici dál, zároveň ale zmínila anketu Deníku. V ní 98 procent z bezmála dvou tisíc účastníků vyslovilo přesvědčení, že když je ministr nebo jakýkoli jiný veřejný činitel přistižen při zjevné lži, má odstoupit.

Měl pozdravit a odejít

Nejde podle ní o to, že se Blažek setkal s Nejedlým, ale o to, jak to nevěrohodně odůvodňoval a že tam zůstal pět hodin. Přitom – pokud šlo opravdu o neplánovanou schůzku – mohl Nejedlého pozdravit a od stolu odejít.

Blažek nezmokl, vláda ano

Podle Fialy je třeba rozlišit dvě věci. „To, co říkáte, je jednoznačně pravda. Byla chyba, že tam s ním byl tři nebo pět hodin. Tak vystupuji od první chvíle veřejně. Měl pozdravit a odejít, přestože ho zná od mládí,“ podotkl.

Blažek měl podle něj vyhodnotit politickou škodu, která nastane. „Jiná věc je otázka, kterou jste položili vašim čtenářům, zda má politik odstoupit, když je přistižen při zjevné lži. Souhlasím s 98 procenty čtenářů. Ministr musí odstoupit při zjevné lži. Padni komu padni. Nedebatoval bych o tom ani minutu. Ale nic takového se nestalo,“ řekl.

Schovával se před bouřkou

Blažek a Nejedlý se sešli 16. srpna v taverně Olympos na pražském Žižkově. Blažka, který říkal, že šlo o náhodné setkání, protože bydlí kousek odtamtud a schovával se před bouřkou, tam natočili reportéři SeznamZpráv.

Sklidilo to vlnu kritiky, kupříkladu spolek Milion chvilek pro demokracii uspořádal proti Blažkovi happening na pražském Klárově. Blažek tam přišel, ale organizátoři jej nenechali promluvit. Ve vládě zůstává, od Fialy ale dostal takzvanou žlutou kartu.