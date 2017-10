Kauza spojovaná s Davidem Rathem se vrací ke krajskému soudu

Praha – Velký zájem médií lze u Krajského soudu v Praze očekávat při repríze představení s hostivickým lékařem Davidem Rathem v hlavní roli. Někdejší hejtman Středočeského kraje čelí společně s další desítkou lidí obžalobě v souvislosti s údajným podílem na korupčních manipulacích s výběrovými řízeními na zdravotnické a stavební zakázky.

Ve všech případech soud předloni v létě uznal vinu a rozhodl o uložení rozmanitých trestů; od podmínek po dlouholetý pobyt za mřížemi. Nejpřísnější verdikt vyslechl právě Rath: osm a půl roku odnětí svobody plus velmi citelný peněžitý trest. O rok kratší věznění pak krajský soud vyměřil někdejším blízkým spolupracovníkům Ratha i jeho osobním přátelům manželům Kottovým (přičemž Kateřina Kottová, tehdy ještě s příjmením Pancová, působila na postu ředitelky kladenské nemocnice s vlivem i na další zdravotnická zařízení kraje). Oba měli dominovat jak při organizování trestné činnosti, tak při jejím provádění.

Líčení začne v pondělí

Všichni nepravomocně odsouzení podali odvolání; případem se tak měl zabývat Vrchní soud v Praze. Jeho senát však loni překvapil. Těsně před plánovaným jednáním původní verdikt v neveřejném zasedání zrušil – s výhradami vůči použití policejních odposlechů jako klíčového důkazu – a věc vrátil k novému projednání krajskému soudu. Na to reagoval ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) podáním stížnosti k Nejvyššímu soudu ČR. Podle jeho verdiktu byly odposlechy v pořádku. Rozhodnutí o vrácení věci k novému projednání nicméně změnit nemohl – a právě to se nyní naplní.

V pondělí začínající líčení však zřejmě nebude jen formálním zopakováním původního procesu s novým vynesením verdiktu. V jednací síni nejspíš zazní požadavky obhajoby na doplnění nových důkazů a patrně i opakování některých z těch, jež už byly provedeny v minulosti. Je tedy obtížné odhadovat, jak dlouho jednání může trvat. Pacovský zatím naplánoval 18 termínů.

Druhá větev případu

Už při zahájení hlavního líčení na počátku srpna 2013, kdy ho eskorta vodila do jednací síně z vazby (o níž později bylo rozhodnuto, že v té době již byla nezákonná), Rath odmítající vinu a trvající na tom, že nedělal nic horšího než že sháněl sponzorské příspěvky pro sociální demokracii, prohlásil, že jde o monstrproces s cílem zlikvidovat nepohodlného politického oponenta. Vyslovil tehdy předpoklad, že spravedlnosti se může dočkat až u Ústavního soudu ČR – spíše však až poté, co věc skončí u Evropského soudu pro lidská práva.

Jiný senát krajského soudu se měl zabývat také takzvanou druhou větví údajné korupční kauzy spojované s Rathovým jménem, přitahující pozornost mimo jiné i tím, že se v pozici obviněných ocitly nejen osoby, ale nově i osm firem. Podanou obžalobu však soud vrátil s pokynem k došetření případu a doplnění spisu. Soudce Ivo Zelinka mimo jiné argumentoval shodně jako vrchní soud: i podle něj byly policejní odposlechy pořízeny nezákonně. Nejvyšší soud sice tenhle náhled smetl ze stolu – soudní projednávání „druhé větvě“ to ale neuspíšilo. Nová práce kriminalistů na případu dozorovaná státním zastupitelstvím stále trvá; přípravné řízení tak zatím nebylo ukončeno.