Kauza teplických prvňáků má dohru. Policie obvinila prvního muže

Provozní ředitelka Facebooku Sheryl Sandbergová v rozhovoru pro stanici NBC potvrdila veřejné tajemství. Sociální sítě jsou založené na prodeji informací, které do nich uživatelé vloží. A pokud by si někdo chtěl užívat sociální sítě bez jakýchkoli starostí o soukromí, musel by za takové privilegium platit.