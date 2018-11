Kauza únosu Babišova syna: vysvětlení požadují i zástupci Senátu

Informace o údajném nedobrovolném držení syna premiéra Andreje Babiše (ANO) na Krymu kvůli kauze Čapí hnízdo je podle představitelů Senátu z ODS a ČSSD třeba nejprve prověřit před vyvozováním závěrů. Podle členů klubu STAN by měl premiér odstoupit. Vyplývá to z dnešních reakcí členů horní komory.

"Musí se ověřit informace, co je pravdivé, co je přidané," řekl novinářům dosavadní předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD). Vládní sociální demokracie k tomu podle něj zaujme stanovisko až poté, pokud se potvrdí informace o údajném únosu či nějakém pochybení premiéra. Babiš tvrdí, že jeho syn je psychicky nemocný, nebyl unesen a že z Česka odjel dobrovolně.

"Nechci se k tomu vyjadřovat, ale je toho už nějak hodně, ještě to nějak směřuje k Čapímu hnízdu. Uvidíme, co se z toho vyvrbí," uvedl Štěch. Pozastavil se i nad informací, že psychickou poruchou trpí také Babišova dcera. "Předat majetek dvěma dětem, které jsou duševně nemocné, to mi nějak nejde dohromady," poznamenal. Babiš již dříve uvedl, že farmu Čapí hnízdo v době, kdy získala spornou padesátimilionovou dotaci, vlastnili jeho dvě dospělé děti a bratr nynější manželky.

Jak ze špatného filmu

Záležitost do jejího vyjasnění nechtěl příliš komentovat ani případný Štěchův nástupce v čele Senátu Jaroslav Kubera (ODS). "Informace jsou zatím nejasné. Jasné je zatím jen to, že to vypadá jak ze špatného amerického gangsterského filmu a připomíná to případ únosu syna (bývalého) slovenského prezidenta (Michala Kováče) a určitě to bude mít nějaké politické důsledky," řekl. "Možná budou i mimořádné volby, to lze těžko předjímat, co se stane po té kauze," dodal.

Radikálnější byli členové klubu Starostů ve svých vyjádřeních na twitteru. "V normálně fungující zemi by v tuto chvíli prezident republiky přijímal od premiéra demisi vlády. Pokud by to snad premiéra nenapadlo samo, prezident by ho k tomu vyzval ve svém vystoupení na mimořádném zasedání sněmovny," uvedl například někdejší prezidentský kandidát Marek Hilšer (MHS).

Babiš by měl podle senátora Tomáše Czernina (TOP 09) vysvětlit, proč policie nenašla v cizině jeho syna, jakou roli v celé věci měl a jakou roli v ní hrála žena údajného únosce a zastupitelka ANO Dita Protopopová. "Mafiánské praktiky okolo premiéra. Měl by rezignovat," dodal Czernin.