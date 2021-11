Ústecký kraj

Vánoční trhy 2020 v Ústí nad Labem.Zdroj: Vilém Maruš

Ústí nad Labem: Zatím beze změn

Ústí nad Labem do pondělního odpoledne žádné omezení programu neoznámilo. „V tuto chvíli jednáme s pořadatelem, jaký bude průběh letošního adventu,“ řekla mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová.

Teplice: Očkovaní s neočkovanými

Změny zatím neohlásily ani Teplice, kde chystají na sobotu 27. listopadu rozsvícení vánočního stromu. „Budeme se chovat podle nařízení. Co nebude zakázáno, to budeme mít. Já osobně nejsem zastáncem toho, abychom jakkoliv veřejnost rozdělovali na očkované a neočkované. Pokud to nebude nařízené, dělat to nebudeme,“ má jasno primátor Teplic Hynek Hanza. Tepličtí se tak i nadále mohou těšit například na koncert několika big bandů na náměstí Svobody.

Děčín: Krampusáci strašit nebudou

V Děčíně také pokračují v přípravě adventního programu, který by měl začít tento týden v sobotu. Již dříve magistrát oznámil, že ruší rozsvícení stromečku v pevný čas. Ani letos pak Masarykově náměstí neprojdou krampusáci, kteří v minulosti přilákali na největší děčínské náměstí více než pět tisíc lidí.