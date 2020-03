„Celkově jsou v Praze čtyři místa, kde je možné se otestovat. Od pondělí bude po Praze jezdit speciální sanitka, v níž budou zdravotníci provádět domácí testy,“ řekl Pražskému deníku mluvčí pražské hygienické stanice Zdeněk Boublík.

Své kapacity posílila Nemocnice Na Bulovce, testy provádí venku v buňce, kterou má zapůjčenou od hasičského sboru.

Poplatkem proti hysterii

„Apelujeme, aby se k nám přišli vyšetřit pouze ti, kdo jsou indikovaní hygienikem, případně lékařem a mají příznaky. Vyzýváme občany, aby k nám nechodili, pokud nemají žádné příznaky a chtějí se jen ujistit. Testování zdravých pacientů neprovádíme. Pakliže někdo chce, může se nechat vyšetřit, ale až od pondělí a za poplatek 2900 korun. Je to proto, že hysterie je velká a zbytečně bychom zatěžovali kapacitu laboratoří, materiálu i personálu,“ uvedl mluvčí Bulovky Filip Řepa.

„Zvládáme otestovat 20 až 30 lidí za hodinu, za den tedy zhruba 200 lidí,“ dodal Řepa.

Testy budou probíhat ve stanu

Thomayerova nemocnice v Krči začne s prováděním testů v pondělí. „Stávající kapacitu jsme rozšířili o stan, ten je postavený venku proto, abychom zabránili případnému styku mezi potencionálně nakaženými a běžnými pacienty. Otevřeno bude denně od 7 do 15 hodin,“ řekl Pražskému deníku mluvčí Petr Sulek.

„Stále platí to, že nakažený by měl primárně volat hygienickou stanice a zkontaktovat se s praktickým lékařem. Pokud lidé přijdou k nám do stanu, test uděláme. Člověk by měl ale mít minimálně doporučení od hygienika či doporučení od lékaře. Vím, že jsou hygienici zahlcení, spíše se bude vyžadovat doporučení od praktika. Zda to budeme striktně vyžadovat, je otázka dalšího jednání,“ dodal Sulek. „Pro toho, kdo se bude chtít otestovat pouze preventivně, bude test zpoplatněný. Ceník jsme ještě nevydali. Pohybovat se budeme kolem podobné částky jako Bulovka,“ dodal Sulek.

Podle ministerstva zdravotnictví by se kapacity měly rozšiřovat i v rámci Středočeského kraje.