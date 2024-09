Září si pomalu podává ruce s říjnem a houbaři už chtěli lámat nad letošní houbařskou sezonou na mnoha místech hůl. Ale mapa růstu hub aktuálně tak skeptická není. A flintu do žita nehází ani odborníci. Podle mykologů i v tomto období mohou houbaři najít pestrou škálu hřibů, bedel, žampionů či pýchavek. U některých druhů ale hrozí záměna za nejedlé nebo přímo jedovaté druhy. Podzimní počasí a klesající teploty navíc sběr hub trošku komplikuje. „Ve větším vlhku jsou houby náchylnější na plísně, houbaři by také rozhodně neměli sbírat přemrzlé houby. Hrozí otrava,“ upozornila mykoložka botanického oddělení Moravského zemského muzea v Brně Hana Ševčíková.

Mapa růstu hub aktuálně předpokládá, že by houby mohly růst na většině území Česka. Které jedlé houby a kde mohou houbaři najít?

Zaprvé bych chtěla upozornit, že mapa růstu hub vůbec nefunguje. To jsme si již mnohokrát ověřili. Zohledňuje totiž jen některé faktory, jako je vlhkost nebo vítr, houby ale potřebují mnohem více, než jen aby napršelo a neuschlo. Pokud lidé vyrazí do jehličnatých lesů a houby začnou růst, mohou v říjnu najít poměrně pestrou škálu hřibovitých hub. Třeba hřib smrkový, hnědý, hřib kovář nebo babky. Také třeba klouzky v modřínových porostech. V říjnu rostou obvyklé také bedly, pýchavky, holubinky, ryzce, václavky nebo třeba žampiony. Dubovým hřibům nižší teploty nesvědčí.

Co oblíbené druhy jako kozáci a křemenáče?

Některé druhy by ještě mohly také růst. Třeba křemenáč březový nebo osikový.

Je stromová skladba skutečně tak výrazným vodítkem?

Rozhodně ano. Když jdeme na houby, určitě bychom měli jako první zvednout hlavu a podívat se nad sebe. Může nám to ušetřit námahu i zklamání. Pokud jsme například v nějakém suťovém lese, kde rostou javory, tam jedlé druhy hub nebudou. Nebo třeba takový akát, to je jistota, že tam neporoste nic k snědku.

Hrozí u teď rostoucích jedlých hub záměna za nejedlé nebo rovnou jedovaté druhy?

U zelených druhů holubinek je riziko záměny za muchomůrku zelenou, která ještě může růst. Nebezpečné je, že mohou růst na jednom místě vedle sebe. Muchomůrka zelená je skutečně smrtelně jedovatá nebezpečná houba. Riziko je také u muchomůrky růžovky.

Pravděpodobnost růstu hub (k 25. září 2024).

To je lidově řečeno masák?

Ano. V tomto případě hrozí záměna za jedovatou muchomůrku tygrovanou. Je opravdu důležité při sběru kontrolovat každou plodnici. I tyto druhy mohou růst pospolu.

Mnoho houbařů se snaží na možnou záměnu vyzrát pravidlem, že nesbírá to, co nemá sukýnky. Je to jistota?

I mezi hřibovitými je spousta nejedlých nebo i jedovatých druhů. Narazit teď můžete třeba na hřib kříšť, ten je nejedlý, naštěstí připomíná dobře známý hřib satan. Nebo na hřib peprný, který trošku připomíná babku. Ten je sice jedlý, chuťově je ale ve větším množství velmi výrazný a jednodruhová směs je velmi peprná, a proto většině lidí nechutná.

Mohou se těšit houbaři na václavky?

Myslím si, že ano. Ale pozor, u václavek je nutné je dobře tepelně upravit. Měly by se vařit minimálně třicet minut. A to platí i u některých druhů hřibů, zejména těch modrajících, jako je hřib kovář či koloděj.

Mykoložka Hana Ševčíková.

Někteří lidé je ale moc rádi obalují. To není vhodný způsob přípravy?

Barevné hřiby by se jako řízky dělat neměly. Je nutné je dostatečně tepelně upravit a to se u řízku nemusí povést – buď spálíte strouhanku, nebo se hřib nepropeče. Pak mohou způsobit poučnou otravu…

Co to znamená?

Bude vám špatně, můžete mít průjem, zvracet. Ale není to smrtelná ani orgány ohrožující otrava. Nicméně jako způsob hubnutí bych konzumaci nedovařených hřibů opravdu nedoporučovala.

Na podzim se také hodně rychle mění počasí. Některé předpovědi mluví i o přízemních mrazících. Jak houby snášejí mráz?

Houbařům bych vůbec přemrzlé houby nedoporučovala sbírat. Těch druhů, kterým mráz nevadí, je opravdu málo. Při zmrznutí a následném rozmrznutí většiny druhů dochází k rozkladu a hrozí otrava. Ve vlhku také plísně. Rozhodně neodřezávejte plesnivou část s tím, že zbytek houby je zdravý. Nikdy není, ta plíseň už bývá přítomná v celé houbě nebo aspoň ve velké části plodnice.

Existují kromě otrav u konzumace hub i rizika alergií? Je to vůbec možné?

Je to možné a jsou lidé, kteří mají přímo alergii nebo individuální nesnášenlivost na jednotlivé druhy hub. Dost lidí nesnáší bedlu zahradní, která by teď také měla začít růst. Vždycky také existuje riziko zkřížené reakce při braní některých léků. Pokud někomu servírujeme druhy hub, které ten druhý ještě nikdy nejedl, raději bych doporučila ochutnat jen třeba kousíček.